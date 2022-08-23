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台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

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台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
涉殺害兩名員警的46歲明德外役監逃犯林信吾（右三）。記者黃仲裕／攝影
涉殺害兩名員警的46歲明德外役監逃犯林信吾（右三）。記者黃仲裕／攝影

台南殺警案凶嫌林信吾犯案後24小時內火速被逮捕歸案，儘管他多次更換交通工具迷惑追查，仍被警方掌握行蹤圍捕，讓民眾鬆一口氣，也感嘆警方的高效率，「在台灣跑路，基本上難度超級高吧？」

22日台南2員警因查緝贓車慘遭割喉奪槍，凶嫌先在台南各處移動，後逃至高雄再北上新竹，總計逃亡近17小時，共412.5公里，有網友計算時間和距離後，認為他「很會跑」，若中途不搶超商導致被鎖定「應該會跑更遠一點」。

不過此點立刻被網友反駁「會逃還被抓到？」、「真的會逃的都算海拔的」、「如果上了客運，應該就有全程掌握」、「搶7000透漏行蹤，悲劇」、「就是一直移動混淆警方阿，不過還是亡命之徒，被抓遲早的事」、「他身上沒錢，不搶能去哪」、「台灣這麼小，很容易抓到，重點是之前（外役監）逃的39人，完全沒想過要抓」。

有網友認為，台灣四面環海但海事發達，偷渡到中港澳都很容易被抓，若留在台灣，警察在正確資訊輔助下，2、3天就能掌握犯人動線，因此在台灣跑路，基本上難度超級高

不少網友也認同此說法，表示「現在監視器氾濫阿」、「台灣那摸小，監視器多、交叉比對，快就抓到」，但也有人認為與案件嚴重程度有關，「幾乎不太可能，尤其這又超級大案件」、「殺警察就跑不掉了，連黑道出桶子的都會賣你」、「跑不了，台灣警察辦案沒那麼弱」、「這種等級案件，跑不掉的」。

圖／聯合新聞網製圖
圖／聯合新聞網製圖

殺警 監視器

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