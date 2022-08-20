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做錯1杯飲料店家補送3杯 女客竟裝死多凹1杯狂吼：是你問題

聯合新聞網／ 綜合報導
飲料店業者抱怨遇到奧客。示意圖／ingimage
飲料店業者抱怨遇到奧客。示意圖／ingimage

服務業須面對形形色色的客人，有時可能會遇到所謂的「奧客」，一名飲料店業者抱怨，上月一名女客人來店消費，由於員工做錯飲料，因此店家承諾「補償三杯飲料」，想不到女客人最後竟耍賴，不肯承認補償飲料都已領取完畢，還不斷跳針指責店家，最後店家不只補償三杯飲料，又另外退了一杯飲料的費用。

一名飲料店業者在臉書社團「爆怨公社發文表示，7月初一名女客人來店內消費，共點了三杯飲料，員工少加了一份料，女客人致電反應，店家則承諾補償她三杯飲料。

過沒幾天又來一名女客人，跟上次做錯飲料時是不同人，但對方聲稱是因為做錯飲料，所以要先來拿其中一杯補償的飲料。上月27日有再來一次，員工也都有登記時間，並告知她剩餘的飲料數為一杯。

昨（19）日女客人又來了，她再度聲稱店家做錯飲料要補償三杯飲料，今天再來拿一杯飲料，店家也同意，並告知她今天拿完後就沒有補償飲料可拿了。

想不到女客人突然提高語調大呼「你們做錯我三杯！我只拿過一杯而已欸！」店家出示她領取飲料的紀錄給她確認，女客人仍不承認，又說「我說我只拿過一杯啊！而且是你們做錯！」

店家試圖與她溝通表示「小姐！我們都有紀錄妳領取的時間！妳已經領兩次了！」女客人繼續跳針狂罵「可是是你們做錯啊！」最後店家為了息事寧人，只好又另外退了一杯飲料的費用。

其他網友紛紛留言「直接調監控給他看」、「下次跟他說要調監視器」、「這樣也要貪」、「跟奧客妥協，會造就更多的奧客」、「以後領取要請對方簽名，最好能錄影拍照存證」、「真的是人不要臉，天下無敵」。

有網友質疑「這一大串文章出現了一個問題點：領第一杯時非本人。為什麼非本人去只說了你們上次做錯要賠我，你們就跟著賠呢？不是有留電話姓名，有確認是本人授意或？」

奧客 爆怨公社

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