孩子畫「我的媽媽」引網笑瘋 狂讚一特點：很傳神

學校有時會要求孩子畫家人，或者寫下與家人相處的過程來當作業，日前就有一位媽媽PO出孩子畫「我的媽媽」，只見白紙畫上了媽媽翹著腳，躺著看平板的畫面，媽媽幽默表示「請大家推薦一下料理（小孩）的方式」，網友看了直稱「很寫實！連雙下巴都畫出來」。

一位媽媽在臉書「爆料公社一日小編」發文，貼出孩子畫「我的媽媽」，只見畫中媽媽躺在床上，仰頭的視角露出雙下巴與鼻孔，拿著平板，視線往上似乎在看劇，還把左腳翹在右腳上，寫實的畫風直接毀了媽媽的氣質，讓媽媽幽默表示「請大家推薦一下料理（小孩）的方式」。

文章曝光後，網友笑瘋直呼「孩子真的不會說謊」、「靈魂畫家，意境如此透徹，畫的是那麼栩栩如生」、「畫的不錯，很寫實」、「有天份！連雙下巴都畫出來」、「沒錯！媽媽在家就是這樣子，寫實派畫風」、「很有繪畫天份」、「孩子還不懂求生欲」、「好傳神」、「可以拿棍子伺候了，怎麼能把媽媽畫得那麼真實」、「孩子有先申請保護令嗎？」。