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日本現流行「二據點生活」 台網友熱議：第二個窩會選哪裡？

聯合新聞網／ 綜合報導
「二據點生活」可以體驗兩種不同生活模式，也可享受週末與退休生活。示意圖／ingimage
「二據點生活」可以體驗兩種不同生活模式，也可享受週末與退休生活。示意圖／ingimage

日本時下流行新的生活模式「二據點生活」，意指個人同時有兩個棲身之地，未婚及已婚者皆適用，使生活模式更為多樣，透過居住兩種不同的地方，感受不同地區的風情，可以享受週末與退休生活。PTT則有網友發文詢問，如果在台灣，大家第二個窩會選哪裡？引發網友紛紛討論。

50+文章指出，日本不用花大錢也可以開始過「二據點生活」，根據統計有第二據點的日人花費，過半持有資金300萬日圓（約67萬元新台幣）以下，而且三分之一的人只有100萬日圓（約22萬元新台幣）以下，主要是住宅費為主。

作者劉黎兒表示，雖然自己有許多朋友找了獨棟房子，大多數還是先租鄉下或近郊的公寓，其次才是租借或買下中古空屋，邊住邊改修，因此不必成為有錢人就可以開始「二據點生活」。

針對PPT網友的詢問，「如果是在台灣，第二個窩大家會選哪裡？」網友們留言表示，「城市一間，鄉村一間真的很不錯，擁有兩間的同時，兩間都能提升」、「會漲的市郊，一魚兩吃，然後不要太遠。例如竹北vs青埔、大安vs江翠北」、「台灣也很多吧？台北市+竹北」、「生活會變得包容，開始欣賞不同房子的美好」、「第二個肯定是東部」、「絕對是台北+宜蘭」。

也有網友開玩笑表示，「公園吧，假日時不時拿帳篷去睡個午覺」、「自家附近」、「日本人好悠哉」、「少子化後炒房新招」、「我還是訂飯店就好」、「第二個窩當然是小三那邊」。

日本 PTT

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