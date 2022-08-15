沙茶醬只知道牛頭牌？老饕狂推「隱藏神款」：配飯超絕

台灣的調味料品項相當豐富，其中「沙茶醬」受到不少人喜愛，因為不僅適合配火鍋，日常拌飯也很好吃。一名網友在網路上發文，表示牛頭牌沙茶醬雖然價格相對高，但吃起來的口味很好，因此好奇詢問大家「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「台灣沙茶醬有可以和牛頭牌一戰的嗎？」為題發文，原PO表示好帝一食品旗下的「牛頭牌沙茶醬」已經發跡至今超過60年，價格是一般市售沙茶醬品牌當中最高的。至於口味方面，原PO認為「其他像是福華、愛之味、義美之類的，感覺味道就是差了一截」。在貼文的最後，原PO好奇詢問大家「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？牛頭牌沙茶醬淋白飯真的是一絕！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友認同原PO觀點，「牛頭牌沙茶醬最突出的是它那個香味」、「牛頭牌那味道真的是其他牌子學不來，價錢又比高價沙茶醬便宜很多」、「喜歡牛頭牌沙茶醬，拿來拌飯或炒飯也好吃」。

另外，也有不少網友大推「愛之味素食沙茶醬」，「愛之味素食贏過牛頭牌」、「愛之味素沙+1」、「愛之味素食很強，無關葷素」、「愛之味素食配飯真的有夠好吃」、「愛之味素食就是比牛頭牌好吃」、「愛之味沙茶素食口味我個人超喜歡的」、「愛之味素食沙茶好吃+1，雖然它跟傳統沙茶風味不大相同」、「愛之味素食是最強的沙茶醬」、「愛之味素食我覺得比牛頭牌讚，不要有刻板印象」。

最後，也有網友推薦隱藏吃法，「不管怎樣都要加生蛋黃」、「飯加蔥加蛋黃，人間美味」、「烤吐司+沙茶醬=美味」、「看到沙茶加飯就知道內行」。