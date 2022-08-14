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台灣「最神奇泡麵」曝光 網示警：不會泡的人會吃到鼻涕口感

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為泡這款泡麵需要技術。 圖擷自爆廢公社
不少人認為泡這款泡麵需要技術。 圖擷自爆廢公社

台灣的泡麵品項相當多元，不僅有乾麵和湯麵之分，還可以選擇自己喜愛的口味。然而，一名網友在臉書上分享一款「神奇的泡麵」，而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「這是需要技術的一碗泡麵！」

日前一名網友在臉書「爆廢公社」上分享一款泡麵，從外觀可以看見紙碗的顏色是粉紅色，上面有大大字體寫著「香菇肉羹湯麵」，同時還有料理後的示意圖。仔細一看，紙碗的上緣還有提供料理方式，提醒大家需要等待幾分鐘，以及在什麼時候加入調味粉最恰當。對此，原PO在貼文中寫道，「一碗好神奇的泡麵，會泡是羹麵，好吃，不會泡是湯麵，難吃」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以前的比較好吃，不過真的不太好煮」、「我很愛⋯這是需要技術的泡麵」、「說不上好不好吃，但它就是一個回憶代表」、「我是覺得超級好吃，充滿挑戰的泡麵」、「這包是我平價泡麵的第一名，重點是要會泡，不是傻傻地全部丟一起泡」、「白色粉末調味包是關鍵」、「需要技術的一碗泡麵」、「不會用的人會吃到鼻涕的口感」。

另外，也有網友分享悲慘經驗，「小時候泡起來都一坨一坨」、「泡壞了還會吃到整坨鹹鹹的」、「勾芡粉要最後加，小時候不知道差點鹹死」、「我每次都整包粉直接倒下去，我都以為結塊的是『羹』的意思」、「第一次不懂泡，打開後一整塊芡超級鹹，其它湯都沒味道」、「我想說這個真可怕，整坨像鼻涕一樣」。

最後，也有內行人分享正確沖泡技巧，「粉最後下，一次一點，攪勻了再繼續下粉，然後完美的羹麵就完成了」、「把麵泡軟後慢慢邊攪拌邊加粉，一點點一點點慢慢加，加完之後最後再把醋跟香油加了」、「我都先把麵拿出來，把湯底調好再丟麵進去泡，這樣的作法零失誤」。

泡麵 爆廢公社

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