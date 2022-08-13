民進黨桃園仍有勝算？ 網友列「2跡象」預測鄭勝選遭譏：哪來的自信？

民進黨昨天（12日）中午臨時召開選舉對策委員會，宣布林智堅退選桃園市市長，改由桃園在地立委鄭運鵬參選，對陣國民黨張善政和民眾黨賴香伶。此次民進黨「臨陣換人」究竟有多少勝算引發外界關注，就有網友分析選情，列出2點緣由，推估鄭運鵬只要穩定操作仍能贏下桃園。

一名網友在PTT上針對年底桃園市長選情發表個人看法，他表示雖然目前不少人看雖衰鄭運鵬，但從2點跡象仍能看出鄭運鵬大有勝算。他首先分析當前情勢，直指藍綠聲勢相差無幾，「大家別忘記現在是民進黨的谷底、國民黨的高峰，但是卻看不出國民黨有任何大幅優勢，加上鄭文燦這幾年的政績有目共睹，藍綠都不討厭」。

其次，該網友表示，國民黨若不祭出新招，論文抄襲這張好牌遲早會被打爛，「國民黨一定會一直打論文牌到底，但是這樣只能讓深藍投票率增加，中立和搖擺選民只會覺得厭煩」、「而且張善政現在在哪？完全看不出來他選直轄市市長的氣勢」，因此他斷言張善政若再無明顯作為，聲勢很快就會被鄭運鵬超車，「我自己覺得只要鄭運鵬不出大包，年底應該還是會贏桃園，只是原本預估最高贏10%，現在大概只贏3-5%而已」。

然而多數網友看完分析後並不樂觀，「為什麼都還這麼有信心？哪來的自信？」、「他挺林智堅就是個致命傷」、「小智完全沒有想要神隱的意思，這樣根本就幫不了他」、「小智的票真的能順利轉移到鄭運鵬嗎？」、「要土木專業幹嘛不選更強的張善政？」、「如果藍軍地方真的動起來，鄭運鵬還是危險吧」、「鄭運鵬民調還是比林智堅低，這就是為什麼民進黨不想換人」。

不過也有網友認為換下林智堅至少已初步止血，加上鄭文燦打下的基本盤，後續尙可一戰，「畢竟有止血還是會比較好吧」、「這一換至少其他地方鬆口氣了，不然論文再打下去別的地方要選的大概會笑不出來」、「張真的沒啥爆發力，就是烏龜慢慢走在選舉」、「最後悲情一跪，大家亡國感又回來了，票就凝聚了」、「桃園只在議會藍大於綠，整體結構是鄭文燦連做8年市長」。