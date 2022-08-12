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「彩虹」台語考倒一票人 網友搬出阿嬤來教：唸ㄎㄧㄥˇ
除了國語之外，台語是台灣最多人使用的語言，雖然會講的人很多，但不見得都講得很標準，也有一些東西完全不知道該怎麼念。有網友就在臉書貼文詢問大家「彩虹的台語要怎麼唸？」意外發現還有不少人知道唸法。
原PO在「爆廢公社」貼出彩虹的照片，並提出質疑說「相信很多年輕人不知道它的台語（彩虹）」，結果引起許多人留言討論，「猜虹？」、「怎麼唸我也不知道，彩虹欸…難怪我女兒台語也很爛」、「ㄘㄞ 昂？」、「我老人也不知道，白活51年了」、「知道又如何，不知道又如何」、「不知道沒關係，這字眼沒很常用到」、「不知道也不會怎樣，會講也沒人聽得懂」。
有內行人就解釋唸法，「ㄎㄧㄥˇ」、「台語和『瓊』的台語同音」、「跟框的台語唸法一樣，ㄎㄧㄥˉ」、「同『卿』台語，也同『輪框的框』台語」、「ㄎㄧㄥ，也有唸出布棚」、「我兒閩南語課上到，他教我的ㄎㄧㄥˉ」、「阿嬤說：ㄎㄧㄥˇ」、「有聽老一輩兩種講法：ㄘㄞ ㄤˊ或ㄎㄧㄥˊ」。
根據教育部《台灣閩南語常用詞辭典》解釋，「虹」的讀音為「khīng」，指彩虹，是大氣中水滴經日光照射後，發生折射或反射作用形成的弧形光圈，呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七色。
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