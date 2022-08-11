他好奇同事竟每天搭計程車上班 內行人讚2優勢「比養車還省」

台北上下班時間交通擁擠，不少通勤族會透過大眾交通工具來上班，也有部分族群會自行開車到公司，但日前一名網友發現「同事每天搭計程車上班」，讓他好奇「真的也有人每天坐計程車上班嗎？」內行人則分享搭計程車的2優勢，在於「不用花錢養車」、「簽長約有打折」。

一名網友在PTT以「有人每天坐計程車上班嗎」為題，指出他早上看到同事坐計程車來公司，原本以為對方是趕時間才坐車，一問之下才發現「同事每天都是坐計程車上班」，並向原PO透露「坐計程車的錢跟自行開車的停車費價格差不多」，因此他好奇「真的也有人每天坐計程車上班嗎？」

文章曝光後，引發網友熱議，有內行人曝「養車費用更高」，是選擇搭計程車的關鍵，直言「養車的開銷比你想像中的高」、「停車費、加油錢可能就比每天坐計程車還高了，還沒加上保養費用跟稅金」、「開車很貴啊，月租停車位還要錢，機車下雨大太陽都很不舒服，如果沒有剛好方便的捷運，坐計程車不一定是很貴的，開車，兩地光租車位一個月就是8千，還沒算油錢保養費呢」、「買車的稅金停車費油錢保養，都比你天天坐計程車還貴了」。

還有人點出計程車的優勢，「對於平常沒用車需求的人來說，搭計程車真的省比較多又舒服」、「我以前的老師就是搭計程車，她因為需求所以算是包車長期合作」、「好像簽長期約可以打折」。