越裔總會批歧視引網紅阿翰回應了 網：民主多元包容的可貴

網紅阿翰善於模仿各式各樣的人物腳色，因而爆紅。日前因拍攝知名量販店的中元節廣告，其中越南新住民「阮月嬌」的腳色卻遭到台灣越裔總會連署抗議。事後阿翰於臉書回應表示，影片的腳色初衷是想帶給觀眾歡笑，頻道也皆以搞笑為主，過程中若有任何冒犯，也都願意接納不同聲音，期望社會用理性角度去看待與討論。

阿翰聲明表示，影片無法做到每個人都滿意，頻道「阿翰po影片」性質以搞笑為主，目的是想逗樂大家，過程中若有冒犯和傷害，自己願意接受所有受傷的人的想法，此外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，願社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，是一個成熟的多元社會必經之路。

提及此次爭議事件的腳色「阮月嬌」，阿翰說明，起源是大學畢業時愛上吃河粉，模仿老闆娘口音而創造的新住民角色。他表示，雖然腳色有聲音的刻板印象，但也以勤奮、辛苦、養家活口等形象為特色，創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色。

此聲明一出，隨即湧入大量網友支持留言，「喜歡阿翰模仿中總不忘溫柔」、「阿翰加油！你掌握得很好」、「台灣最難能可貴的就是民主與多元的包容性，我們認識了阮月嬌的可愛，不但沒有歧視，反而更理解了不同的民族與文化」、「阿翰的回應好棒，不用指責傷害意見不同的人，好好討論」、「你的阮月嬌讓我對新住民很有好感、好可愛耶」、「從出道看到現在，我們都知道作品是沒有惡意的，加油！」也有網友幽默表示，「我對阮月嬌唯一的意見是越南妹的身材都很火辣，阿翰要減十公斤再扮啦！」，還釣出阿翰留言回應。