快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

人夫求助：老婆回娘家10天只留750元生活費 網友kuso「快喊TIIDA」

聯合新聞網／ 綜合報導
現在萬物皆漲，10天750元含三餐所有費用，你辦得到嗎？ 圖／擷自ingimage
現在萬物皆漲，10天750元含三餐所有費用，你辦得到嗎？ 圖／擷自ingimage

現在萬物皆漲，伙食費開銷大增，10天750元含三餐所有費用，你辦得到嗎？

日前有一位人夫表示老婆帶孩子回娘家，留言說10天後才會回來，還告訴他房間的化妝台上放600元，如果不夠，抽屜裡面還有150元，並說這樣應該夠了吧！人夫上網求助：「各位大大⋯有什麼方法可以讓，750再放大使用啊！」

一名人夫在臉書社團「爆廢公社 」上發文，並附上他與老婆的對話截圖，原po向網友哭訴說自己老婆帶孩子回娘家，留了750元他，說10天後才會回來，要他自己看著辦，這讓他大為吃驚自己到底是做錯了什麼事，居然要被如此懲罰！這750元等於是10天的生活費，等於一餐花費不能超過20元，他跟老婆哀求說這樣根本不夠，結果老婆還貼心「不然你不夠的話，晚上再過來，媽…這邊吃飯」，並提醒他這禮拜就先不要和朋友出去了，因為錢不夠！

貼文曝光後也引起網友熱議，紛紛同情留言，「小學生的零用錢？」、「你是結婚還是進監獄？」、「花個50先去買離婚協議書！」「如果結婚要靠零用錢施捨，10天只能花750，還是單身好了..！」

也有網友kuso的回應「快喊TIIDA~」看能不能把錢變大，或「750直接買539二合一注跟他拚了」，也有網友提醒「這是不是套路..等你真的撐過了，應該會被拷問私房錢在哪...」。

爆廢公社 kuso 老婆 人夫 TIIDA

延伸閱讀

爸收到父親節蛋糕反而不開心 網友傳授「不能說的秘密」

離譜！孩子手撐桌上在7-11店內練倒立 家長熟睡渾然不知 網友罵翻

人妻和老公跟小叔同睡一房 網友傻眼勸「直接離婚」

紅粉知己約人夫入香閨激戰 完事傳訊「夠騷嗎」賠25萬

相關新聞

人夫求助：老婆回娘家10天只留750元生活費 網友kuso「快喊TIIDA」

現在萬物皆漲，伙食費開銷大增，10天750元含三餐所有費用，你辦得到嗎？

鹿兒島推「吃土專用」特產 日網友勸：千萬不要打開

許多觀光重鎮都會推出當地的特色伴手禮，日前日本氣象預報員福岡良子就在推特分享，她在鹿兒島的便利商店發現一項驚人特產，即是當地著名的櫻島火山所產出的「火山灰100周年紀念罐頭」，消息傳到台灣臉書，也被網友調侃該物為月底吃土專用、物超所值，但有日本網友提醒，買回家後千萬不要打開，否則會帶來極大麻煩。

找得到嗎？黑貓完美藏身融入背景 網友直呼「完全同化了」

有些動物為了躲避獵食，往往身上會演化出保護色，讓自己融入在環境之中，不容易成為其他動物的目標。近來有位日本網友，就發現自己家中的貓咪，竟然也在某種條件下擁有保護色，讓人有時難以掌握蹤跡。

拒絕救援赴柬埔寨台人 全球反詐騙組織痛訴：救60人沒有一聲感謝

近來台灣人赴柬埔寨打工詐騙案件頻傳，多聽信高薪話術，一到當地卻慘遭暴力對待淪為「肉票」，引起警方高度關注並加強宣導。然而非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org，簡...

媽媽好意將塑膠袋折成「三角形」 他崩潰：打開都不是我要的

隨著環保意識抬頭，不少人都會重複利用塑膠袋，不僅可以省下購買的費用，還可以減輕對地球的負擔。不過，日前一名網友在網路上發文，透露媽媽都習慣把每個塑膠袋折成三角形，導致自己難以分辨袋子的大小，而貼文曝光後也掀起討論。

樂事限量推出「洗手指機」 網友看了笑翻：超廢但好想要

懶是沒有下限的！台灣樂事日前發起抽獎活動，推出5名限量版「洗手指機」，每台價值2.1萬台幣，號稱是「懶人神器」。許多網友爆笑稱這機器「太廢」、「好垃圾」，提到其實用筷子和湯匙吃洋芋片已經不用洗手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。