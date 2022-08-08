人夫求助：老婆回娘家10天只留750元生活費 網友kuso「快喊TIIDA」

現在萬物皆漲，伙食費開銷大增，10天750元含三餐所有費用，你辦得到嗎？

日前有一位人夫表示老婆帶孩子回娘家，留言說10天後才會回來，還告訴他房間的化妝台上放600元，如果不夠，抽屜裡面還有150元，並說這樣應該夠了吧！人夫上網求助：「各位大大⋯有什麼方法可以讓，750再放大使用啊！」

一名人夫在臉書社團「爆廢公社 」上發文，並附上他與老婆的對話截圖，原po向網友哭訴說自己老婆帶孩子回娘家，留了750元他，說10天後才會回來，要他自己看著辦，這讓他大為吃驚自己到底是做錯了什麼事，居然要被如此懲罰！這750元等於是10天的生活費，等於一餐花費不能超過20元，他跟老婆哀求說這樣根本不夠，結果老婆還貼心「不然你不夠的話，晚上再過來，媽…這邊吃飯」，並提醒他這禮拜就先不要和朋友出去了，因為錢不夠！

貼文曝光後也引起網友熱議，紛紛同情留言，「小學生的零用錢？」、「你是結婚還是進監獄？」、「花個50先去買離婚協議書！」「如果結婚要靠零用錢施捨，10天只能花750，還是單身好了..！」

也有網友kuso的回應「快喊TIIDA~」看能不能把錢變大，或「750直接買539二合一注跟他拚了」，也有網友提醒「這是不是套路..等你真的撐過了，應該會被拷問私房錢在哪...」。