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找得到嗎？黑貓完美藏身融入背景 網友直呼「完全同化了」

聯合新聞網／ 綜合報導
照片中躲藏的黑貓蹤跡，考倒不少網友。圖擷取自twitter
照片中躲藏的黑貓蹤跡，考倒不少網友。圖擷取自twitter

有些動物為了躲避獵食，往往身上會演化出保護色，讓自己融入在環境之中，不容易成為其他動物的目標。近來有位日本網友，就發現自己家中的貓咪，竟然也在某種條件下擁有保護色，讓人有時難以掌握蹤跡。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友最近分享一系列圖片，表示在畫面之中，其實藏身著一隻貓咪。在第一張圖片裡，黑貓幾乎和背景的電視櫃融為一體，幾乎難以察覺。直到第二張圖，貓咪轉過身來露出雙眼，才明顯能看到他的位置。

這隻貓咪叫做「小黑」，而也貓如其名，全身上下都是一片烏黑。飼主平常在黑夜時，就經常搞丟他的身影。很多時候他會拍下小黑的照片分享，考驗其他網友們的眼力。

網友們也紛紛表示「我看到第二張才知道在哪」、「第一張真的難判斷」、「擬態能力太強了吧」、「根本完全同化了」、「如果去當暗殺者的話可不得了」、「令人佩服的偽裝技術」、「實在有夠難找」、「這樣的貓貓沒問題嗎」、「這就是傳說中的光學迷彩貓貓」、「第一張其實能看到一點尾巴」。

貓咪 日本

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