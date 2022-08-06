館長想追隨曹興誠「捐款國軍100萬」卡關 嘆：法律禁民間捐助

美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，中國在台灣周遭進行大規模軍演，聯電榮譽董事長曹興誠昨天(5日)宣布捐出新台幣30億元加強台灣國防，館長陳之漢表示自己看了大為感動，也想要跟進貢獻100萬，卻被法律卡關，他也呼籲政府可以開設管道，讓人民也能盡心盡力。

館長陳之漢先是誇獎聯電的榮譽董事長曹興誠很厲害，「台灣人謝謝你，阿館謝謝你，如果台灣再多幾個這樣的人，台灣的國防能力會越來越強，如果台灣的企業家都跟曹先生一樣，相信台灣的國軍會更強」。

館長也表示，今天看到這個新聞很感動，自己也馬上打給認識的民進黨人員詢問，自己能不能也捐一點，100萬意思意思，結果對方回他說，「民間單位不得直接捐助軍隊，就卡在那，又要轉來轉去，就很麻煩」。

館長也指出，曹興誠董事長也不是直接把錢捐給國軍，而是拿30億元成立類似反共財團法人協會，主要工作內容包含情資搜集、駭客攻擊、武器採購等，或是培養一些台灣駭客。

館長表示自己很想捐一點，並且呼籲政府應該要開設一個戶頭，讓想對國家做出心意的人民可以有一些管道，或是表明雄三飛彈法案，歡迎全民捐獻，台灣人捐一捐應該也有幾億，讓台灣人能為國防盡心盡力。

聯電榮譽董事長曹興誠捐出三十億元強化國防。記者簡永祥／攝影

曹興誠宣布捐出30億元，盼用於全民國防教育、辦理揭露中共對台威攝統戰滲透相關活動，以及開發反制中共對台網攻及駭侵活動等5類用途；他說此舉非為名利，也對政治、選舉沒興趣，單純厭惡中共的謊言與暴力。