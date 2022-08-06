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戰爭開打怎麼辦？網點名「1躲藏地」：絕不會被投彈

聯合新聞網／ 綜合報導
國軍為了因應中共軍演，在恆春機場部屬重兵反制。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
國軍為了因應中共軍演，在恆春機場部屬重兵反制。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

共軍4日起一連三天在我海域周邊實彈演習，首日對台灣北、南、東部海域發射11枚東風系列彈道飛彈，甚至穿越台灣上空，我國防部卻未公佈航跡、未攔截飛彈、未發布警報，引起不少人憂心，對此有網友好奇問，如果真的戰爭了，要怎麼辦？引起網友熱議。

有網友在Dcard以「如果真的戰爭了，你會怎麼辦？」為題發文，他表示自己一直在思考這件事，如果哪天真的引發戰爭了，我們該怎麼辦，我也不知道怎麼辦，始終沒有答案，如果有了家庭，有了孩子，真的戰爭了「我真的想不出來，我會怎麼辦？」，他也好奇問大家會怎麼辦。

貼文曝光後也不少人留言，「打回去啊！不然怎麼辦，我的職責就是消滅共軍，殲敵於水際灘頭」、「還能怎麼辦，就只能上戰場了」、「上戰場廝殺」、「我連教召都躲不過了，中共打來也只能上戰場吧」、「真的發生只能硬著頭皮上…反正爛命一條沒有結婚也沒錢，有時候真的覺得現在這種高經濟壓力沒有未來的感覺不如打仗，一切歸於混沌」。

不過也有人覺得，「躲起來等戰爭結束，然後看是哪個政權上台，日子照過生活照過，該上班上班，找工作找工作，該上學就去上學，不然能怎麼辦？」、「這問題等房價開始跌再開始緊張吧！ 要逃的話，那些ㄧ堆房的肯定先脫產，他們更該緊張，連他們都不緊張了，你在擔心什麼」、「能逃去別的國家就先逃」。

也有網友認真分析，認真回覆，把錢全部領出來，拿去買物資跟醫藥材，當然如果已經開始投彈了，切記不能外出，躲在防空洞或地下室，首都圈、機場、軍事要地附近，都建議立刻搬離，至於躲哪最好，他則點名「故宮」，「當初美軍本來要投原子彈到京都，後來沒投選其他地方，就是因為那裡是日本文化的代表地」，所以故宮絕對不會被投彈。

台北故宮。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
台北故宮。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

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