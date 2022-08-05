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機車儀錶板蓋布有何作用？ 內行人曝原因：能省好幾千元
機車在台灣是數量最多也最方便快速的交通工具，每個家庭幾乎都有一、兩台，不少人都相當仰賴機車代步的便利性。有網友日前在路上停等紅燈時，發現旁邊一輛機車的儀表板上蓋著一塊布，讓他感到非常好奇，有內行人就解釋蓋布的作用和原因。
這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，當時他在路口停等紅燈時，發現右邊一輛機車的儀表板蓋著一塊布，布的左右兩邊各用束帶穿過並套在後照鏡上，這樣奇特的景象讓原PO也看傻了眼，還打趣地說「不要被儀表限制了自己，衝吧」。
鄉民們留言搞笑地說「眼罩戴起來，今晚無極限」、「碼表線剪斷就好了」、「人要比車兇」、「盲騎」、「里程數是隱私？」、「機車防疫」、「不要看錶，看路」。
內行人一看就知道有何作用，「保護儀表板」、「液晶螢幕很容易曬壞」、「早上怕螢幕gg，防曬蓋上去，懶的脫掉吧」、「應該是白天防曬忘記拆了，反正隔天還是要再用，這個曬壞了很麻煩」、「我壞過一個，花了幾千，超嘔的」。
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