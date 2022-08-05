老公七夕送「泡麵」 她打開超驚喜：10年婚姻就是不一樣

昨天（4日）是農曆七夕情人節，不少情侶、夫妻都在這天一起慶祝，有人會浪漫的享用大餐，也有人選擇送禮表達心意。一名女網友昨天收到老公送的情人節「大餐」，只見桌上有一碗泡麵，她打開泡麵蓋子卻驚見裡面有好幾張「小朋友」，讓她驚喜地說「今年不用吃泡麵了」。

女網友在臉書「爆廢公社」PO出影片，老公在桌上放一碗泡麵，上面還貼了一張紙寫著「情人節，這次真的是大餐，情人節快樂」，原PO打開蓋子一看，裡面沒有泡麵，但卻有好幾張千元鈔。原來老公在泡麵碗裡插了一支竹筷，然後將好幾張的千元鈔黏在一起，再一圈圈地繞在竹筷上，她只要一拉就可以享受拉鈔票的快感。

原PO說以往每一年的情人節都是泡麵大餐，今年看到老公送給她的大禮，讓她開心地直呼「今年終於不用再吃泡麵了，10年的婚姻就是不一樣」。

貼文讓不少人看了好羨慕，「哈~有用心在做情人節禮物喔」、「除了羨慕還是羨慕」、「這是要造成多少家庭革命…哈哈」、「這個泡麵我可以唷」、「老公的意思是吃了十年的泡麵換來了這些錢嗎？辛苦老公了！」、「別人的老公總是不會讓人失望」、「妳要不要想想妳老公怎麼有那麼多私房錢？」、「吃一碗就會飽，不用再煮第二碗」。