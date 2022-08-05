送餐不見客人外送員心裡毛 空降這一物讓他笑：生活智慧王

疫情期間，許多人都會利用外送來解決三餐，也會選擇無接觸來取餐，以避免有疫情擴散的疑慮。一名外送員日前送餐到客人家，但卻不見對方出面取餐，突然間從空中降下一樣東西讓他嚇了一跳，定神一看也忍不住笑了出來，直呼「根本生活智慧王」。

這名外送員將過程PO到臉書「外送員的奇聞怪事」，他說日前送餐到客人家樓下，抵達後卻不見對方現身，但客人卻回覆說有看到他，原PO看四下無人，頓時覺得心裡發毛。突然間看到一支鉤子從他身旁緩緩降下，原PO順著線往上看，這才發現客人在樓上。

原來客人利用棉線綁上鉤子，從三樓降到一樓，再讓原PO將餐點掛上鉤子後拉上去，這樣就可以不用下樓來取餐，也可以避免接觸。原PO對於這樣的巧思大為讚賞，忍不住笑說「好可愛的客人，根本生活智慧王」。

不少人看了也大讚「很好耶，也不用上樓」、「非常落實無接觸送餐～很棒」、「真的可以考慮耶！我住三樓而已，以後不用下樓了」、「也是另一種取餐樂，也許吃起來還別有一番滋味哦」、「好像西螺休息站的，圍墻外的好吃便當」、「不用為了上不上樓吵架了」；不過也有人擔心安全性，「加個籃子應該會比較安全，外送員才不會變襲擊目標」、「掉了就在地美食了」、「應該加個菜籃比較好，要不然拉的手一鬆…」、「斷掉就芭比Q了」。