快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網軍加班大動作！PTT創設人杜奕瑾：已抓包近200網軍帳號

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
PTT創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

美國眾議院議長「裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）來台，創歷史性一刻，但後續也引發兩岸情勢緊張，更是備受國際矚目。PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾臉書發文指出，八卦板上出現近200個帳號一起帶風向，更提醒別讓假輿論代表台灣，為自己發聲並保護真正自由意識。

他表示，PTT八卦板出現「共現行為」（意指：在不同議題同進同出的帳號），他發現有191個帳號的群組相當活躍。以操弄人民情緒的字詞為例，他說明「從操作歷史來說跟操作烏克蘭情緒勒索、逃跑了、輸定了、台灣不要變成烏克蘭同一批」。

他說明公關帳號的常見操作如下：

【蓋議題】問卦洗版讓重要消息看不到
【洗議題】回文洗版讓誤導標題持續出現
【帶風向】搶頭幾推讓人誤以為特定議題民意走向
【推爆文】重複推文讓冷話題炒熱
【惹怒人】對特定有公開看法的人無腦攻擊造成他不願意再發表意見

杜奕瑾更補充，全世界都在關心台灣民眾的反應，別讓假輿論代表台灣，發出你的聲音反霸凌，保護自由世界的真正自由意識。另也提醒大家注意：「花錢操作反美、反烏克蘭、警告台灣挺霸凌的會是誰？」

底下網友紛紛留言表示，「只能說可惜了，PTT被搞爛了」、「嚴格來講PTT是中性的，爛的是人的行為」、「帶推文風向，容易在在前幾樓推文出現」、「PTT八卦版現在只剩一堆垃圾文，很久沒去了」、「八卦版已經毫無任何參考價值」。

PTT 網軍 杜奕瑾

延伸閱讀

裴洛西訪台日本也關心 挺台舉動獲網友大讚「日本也該學學」

共軍實彈射擊軍演首日！民無能為力 網質疑：總統在睡？

空襲警報響了到哪避難？ 用這款APP「一鍵速搜」最近防空洞

他拋問「沒人在乎共軍演習？」 網看法不一：大家想過七夕

相關新聞

「婚桃蛋嘉」牆面標語讓人一頭霧水 網用台語唸秒懂：有創意

有些標語太有創意反而可能造成反效果，不僅讓別人看不懂，甚至會誤解原意，日前就有一名網友分享，他在路邊看到8個字「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，看完他只覺得十分疑惑，向大家發問「可以翻譯整句嗎？」網友跟著唸後，發現語意超好笑。

停機車不慎擦撞汽車 低胸妹彎腰道歉網笑：很真誠

車子被碰傷心裡難免會不開心，但對方若是個正妹，相信不少男駕駛應該會消消氣。有網友在臉書轉發一段影片，一名女騎士準備要停機車，但重心不穩車子傾倒，碰撞到一旁的汽車，不過因為這名女騎士穿著低胸小可愛，彎腰道歉的畫面也讓車主火氣全消，網友們也大讚「世界和平」。

網軍加班大動作！PTT創設人杜奕瑾：已抓包近200網軍帳號

美國眾議院議長「裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）來台，創歷史性一刻，但後續也引發兩岸情勢緊張，更是備受國際矚目。PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發文指出，八卦板上出現近200個帳號一起帶風向，更提醒別讓假輿論代表台灣，為自己發聲並保護真正自由意識。

母擔心孩感冒要她「吃藥」 兒戲精上身引網直呼：演好大

子女在照顧生病的父母時，也要注意自己的身體健康，避免家人間的關係因勞心勞力而更緊繃。日前就有一名網友發文，指出如何以逗趣方式紓解家人照顧的壓力，讓其他網友看完笑翻直呼「這齣戲演好大！讓煩躁生活帶點幽默」。

他拋問「沒人在乎共軍演習？」 網看法不一：大家想過七夕

中共解放軍日前宣布「8月4日至7日，要在台灣周邊7個海域進行軍演」，這項舉動引起網友熱烈討論。不過有一位鄉民在PTT發問「現實生活中，是不是沒人在乎演習」，指出公司同事仍舊在做日常工作，好奇是否只有網路論壇在關注共軍動向？

共軍實彈射擊軍演首日！民無能為力 網質疑：總統在睡？

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）昨（3）日離台後，中國解放軍於8月4日至7日，共三天在台灣周圍6個海域進行大規模實彈軍事演習，且要求為安全起見，任何船隻及飛行器皆勿進入上述海域和空域。PTT則有網友發文質疑表示，政府放任鄰國在周圍演習，毫無具體行動，且與20多年前台海危機的社會氛圍相差甚遠，引發網友一陣議論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。