網軍加班大動作！PTT創設人杜奕瑾：已抓包近200網軍帳號

美國眾議院議長「裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）來台，創歷史性一刻，但後續也引發兩岸情勢緊張，更是備受國際矚目。PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發文指出，八卦板上出現近200個帳號一起帶風向，更提醒別讓假輿論代表台灣，為自己發聲並保護真正自由意識。

他表示，PTT八卦板出現「共現行為」（意指：在不同議題同進同出的帳號），他發現有191個帳號的群組相當活躍。以操弄人民情緒的字詞為例，他說明「從操作歷史來說跟操作烏克蘭情緒勒索、逃跑了、輸定了、台灣不要變成烏克蘭同一批」。

他說明公關帳號的常見操作如下：

【蓋議題】問卦洗版讓重要消息看不到【洗議題】回文洗版讓誤導標題持續出現【帶風向】搶頭幾推讓人誤以為特定議題民意走向【推爆文】重複推文讓冷話題炒熱【惹怒人】對特定有公開看法的人無腦攻擊造成他不願意再發表意見

杜奕瑾更補充，全世界都在關心台灣民眾的反應，別讓假輿論代表台灣，發出你的聲音反霸凌，保護自由世界的真正自由意識。另也提醒大家注意：「花錢操作反美、反烏克蘭、警告台灣挺霸凌的會是誰？」

底下網友紛紛留言表示，「只能說可惜了，PTT被搞爛了」、「嚴格來講PTT是中性的，爛的是人的行為」、「帶推文風向，容易在在前幾樓推文出現」、「PTT八卦版現在只剩一堆垃圾文，很久沒去了」、「八卦版已經毫無任何參考價值」。