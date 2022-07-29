聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏天超燙！他不解機車椅墊為何都是黑色 內行人曝原因
每到夏天，不少機車族最怕車子椅墊被太陽曬得滾燙，一坐下去彷彿屁股都要被燙熟似的，有網友好奇為何機車坐墊是黑色的，黑色不是更容易吸熱嗎？貼文一出有內行人提出解答。
原PO在臉書「爆系知識家」發文提問「為什麼機車坐墊大多是黑色系的？」仔細觀察，路上來來往往的機車坐墊顏色全都是黑色的，看不到有其他的顏色，這讓原PO非常好奇，想知道在這個炎熱的天氣下，黑色不是會吸熱能嗎，為何機車坐墊都是黑色的？
不少鄉民留言提出自己的看法，「因為其他顏色會髒」、「耐髒」、「才能看得見鳥屎啊」、「因為不容易褪色跟成本問題，同時黑色還是個百搭的顏色」、「不管您選什麼色，還是一樣燙到靠杯～選我正解」、「白色看起來髒，有些廠牌會做暗紅色的，咖啡色都深色系」、「白的一樣熱，別被騙了，路邊白車你摸看看，可以烤肉給你看」。
還有內行人解釋越鮮豔的顏色越容易褪色，還會產生黏性，「30年前流行（其他顏色）一段時間後，椅墊皮翻新就沒人選擇其他顏色，再加上早期都是車有縫線的皮革，車好也只能限專一車款使用，滯銷後自然就被淘汰。後期熱處理壓模一體成型皮革的問世，自然也不會採用彩色皮革」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言