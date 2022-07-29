發財金催繳單地址錯誤卻成功寄達 她看傻：土地公來信？
發財金又稱錢母，通常是廟宇借給信徒的小額現金，有「預祝發財」的意思。近日有網友收到一張地址、郵遞區號錯誤，但名字正確的發財金催繳單，讓她驚呼「難道這是真正土地公來信嗎？」
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她29日一早收到來自南投紫南宮的「發財金催繳單」，單子上面寫著「貴大德於106年7月1日向本宮福德正神祈求3百元，或因忙碌，生意昌隆，不暇前來還願。本宮誠盼有限廟本可足倫借大眾，以使人人得福」。
該網友表示，的確是她本人借的發財金，但是催繳單上只有姓名正確，地址、郵遞區號等都是錯誤的，卻仍成功寄達她的手上，她驚呼「這是怎麼辦到的呢？難道這是真正土地公來信嗎？」
其他網友則留言「土地公通靈給郵差」、「郵差是很厲害的」、「會不會跟銀行一樣委外討債」、「寫錯都能找到妳，那你還敢不還錢，五年了欸」、「神無所不在」、「土地公說：像你這樣的手法太嫩了，少說廢話……還錢」、「找人對土地公來說小事啦」。
該網友也補充表示，「我是真的忘記這回事了，又加上疫情跟結婚生子，（收到信後）嚇我一跳，趕快還錢」。
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