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實現謎片場景！捷運車廂、教室、戲院都有 27種摩鐵房大膽選
新北近期開幕了一家「主題型汽車旅館」，有名女網友在Dcard上分享，此間汽車旅館相當特別，主打27種不同的房型，包括教室、捷運車廂、格鬥擂台、病房、電影院等，核心主打「沒有你想不到的，只有你還沒玩到的」，並笑稱若與另一半的日子過得有點平淡，或許需要來點「刺激」的！
她表示，這類房型簡直媲美謎片中的場景，徹底能實現各種大膽的想法，其中最狂的房型以「捷運車廂」為主題，從車廂內部到外觀都神還原，車門甚至可以手動關閉或打開，外觀更是直接掛著南港展覽館的站牌，除了座位數有點不一樣之外，幾乎與捷運車廂實景相仿。
原PO再補充說明，根據業者先前接受電視台的採訪表示，最受歡迎的房型是「教室」，更笑稱看來大家都很懷念上課的快樂時光！此外，另有其他主題房直接擺了一台mini cooper，為了安全起見無法打開車門進去，但業者強調這台車的引擎蓋跟車頂都有做過加強，可以承重兩個人，爬上車頂也沒問題。
底下網友熱門留言表示，「看到很多人說裡面的整潔堪憂，蠻容易看到別人的毛，目前看來評價不是很好」、「為什麼要花錢去選教室主題的旅館，而不直接去免錢的教室就好」、「如果桌椅是台灣的傳統木桌椅感覺會更好」、「這間開很久很久很久了，只是後來重新裝潢，才又突然變熱門」、「捷運感覺很嗨」。
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