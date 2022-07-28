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台南首入米其林評選城市 在地人直言：不如吃巷口那家

聯合新聞網／ 綜合報導
美食之都台南今年首被納入米其林指南評選，反而引發台南人不滿聲浪。聯合報系資料照片／記者陳靜宜攝影
美食之都台南今年首被納入米其林指南評選，反而引發台南人不滿聲浪。聯合報系資料照片／記者陳靜宜攝影

台南與高雄今年首次被納入米其林指南的評選範圍，是繼台北、台中之後，米其林二度納入的台灣縣市，摘星名單將於8月30日公布，然而以「美食之都」為傲的台南在地人對此頗有微詞，直言台南人心中早有自己的口袋名單，根本不在意評選結果。

今年米其林星級餐廳評選首度納入台南，臉書粉專「台南式」也發文分享此消息，並評論道，「其實不是很在意哪家會入選啦，畢竟講到美食的時候一堆台南人的嘴比米其林評審還叼，口袋早就有一本指南了，說別人的口袋名單難吃說不定還會吵架」，該文一出引來許多台南人強烈共鳴。

多數在地人對米其林的評比表示不屑，「你們信不信選出來的絕對是我們台南人覺得難吃的店」、「觀光客就要辛苦一點排隊，台南人沒有在乎這個的」、「台南美食哪需要輪胎人的認證啊」、「我們沒在care 星星的，我們說好吃才算數」、「台南人的米其林只有巷口那間」。

一些人則擔憂愛店被選中，「米其林毀滅指南，只要被欽點的店家就會開始驕傲自大、開始漲價」、「希望口袋名單不要多星星」、「第一個想法是要去盜取這份名單後銷毀」、「反正不要弄到我的口袋名單我都好」。

也有網友認為以米其林的評選標準肯定不會挑到在地人的口袋名單，「這種名單入選的隱藏條件肯定帶有『有沒有帶動周遭景點的觀光人潮的功能』，所以你家我家附近巷口的口袋店是不可能入選的，不用擔心」、「路邊攤不用擔心」、「老實講台南很多很小吃，可以預期會有很多必比登推薦，不過就fine dining來講根本是fine dining沙漠，發展活力其實遠不如高雄」。

米其林 台南 小吃 餐廳

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