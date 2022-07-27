腦洞大開！兩步驟與超級英雄合照 學會「錯位攝影」超有趣

收集英雄模型、知名動漫人物公仔是許多人的興趣之一，但如果想與自己的英雄合照該怎麼辦呢？「爆料公社」就有網友大方分享自己的 「攝影技巧」 ，其實原理相當簡單，利用「錯位攝影」，再加上一點創意，不僅是新的視覺體驗，也可讓照片增添不少樂趣！

步驟一 位置擺放

首先，擺放好自己喜愛的英雄公仔，由於公仔與真人相比體型小很多，為了將其放大，拍照時將公仔擺放於距離手機較近的位置，利用前後距離來創造視覺錯差把公仔放大，真人主角則站於後方，即可讓主角有縮小的效果，以達到體型上的視覺平衡。

首先調整公仔距離及手機架設位置。圖片來源／ 「爆料公社」

步驟二 按下快門

調整好英雄公仔與拍攝主角的位置後，再請第三人協助按下快門，即可得到一張富有創意的錯位照片。

擺放好公仔英雄後按下快門，即可得到與超級英雄的合照。圖片來源／ 「爆料公社」

最後，發揮自己的想像力，即可利用錯位攝影得到有趣的照片，超級英雄也能變為日常生活照。