他好奇政策鬆綁「大家騎車仍戴口罩」 網點關鍵：路上都廢氣

國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心日前宣布口罩禁令鬆綁，騎機車、腳踏車、於空曠處從事戶外工作者的人可以不用戴口罩。對此，一名網友在網路上發文，表示自己某天騎車時沒有戴口罩，但停等紅綠燈時卻發現身旁的騎士都有戴，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「為什麼大家騎車還是戴口罩啊」為題發文，原PO表示出門時想說因為政策鬆綁，所以自己騎車便沒有戴口罩，結果停等紅綠燈時發現大家都有戴，讓他直呼「搞得我好像不合群一樣，大家還一直看我，明明就規定不戴啊，有沒有卦啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「穿脫麻煩」、「下車還是要戴起來，就乾脆一直戴著」、「因為懶」、「奴啊，就像牛奶漲價罵歸罵，還是要買的意思一樣」、「戴習慣了」、「防曬」。

另外，也有網友認為是空污問題，「你不擔心空污」、「沒疫情前騎車不就戴口罩了，現在空氣比較好了嗎？」、「你想當行走的空氣清淨機，我感謝你」、「上下班騎車不戴，你肺很好喔」、「空氣髒啊」、「騎車通勤族本來就很多人戴口罩了」、「是騎車本來就會戴口罩了，馬路上一堆車子都是廢氣欸」。