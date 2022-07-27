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西曬屋水溫可以「燙青菜」！過來人授「隔熱」撇步

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
一名網友提到，自己住在西曬公寓，用水龍頭洗菜，「水溫已經熱到足以把菜燙熟」。 中央社
一名網友提到，自己住在西曬公寓，用水龍頭洗菜，「水溫已經熱到足以把菜燙熟」。 中央社

image source：pixabay

文／陳羿郿

本站曾報導《變頻冷氣開半個月用電破百度！超耗電關鍵是房子　這三種超熱》一文指出，西曬、頂加、無窗等三種房都讓室內溫度高溫難耐。近日，一名網友提到，自己住在西曬公寓，用水龍頭洗菜，「水溫已經熱到足以把菜燙熟」。

原PO說，自己只是洗個菜葉，但水龍頭流出的水溫，讓他洗完菜，菜也直接燙好了，就算到晚上11點仍提供免費加熱服務，「冷水水龍頭打開的水溫比冬天熱水器還燙」，讓他崩潰直呼，「高樓層西曬公寓真是太棒了！超值推薦！」。

一票「被西曬」苦主喊：可以保「中暑險」嗎？

貼文曝光後，釣出一票同樣受西曬屋之苦的網友們，「我家也西曬，下午熱到以為冷氣壞了，結果現在冷得要命」、「我只不過要把冷凍牛肉沖個冷水退冰一下，好煮火鍋，沖水過程牛肉就變三分熟，是哪方面出了問題」、「我還用黑色塑膠袋把窗戶封起來，過一陣子塑膠袋曬到成灰燼，西曬真可怕」、「西曬+1，被曬太陽的那面陽台水龍頭晚上10點打開還是熱的」、「真的，超級熱跟本無法睡」、「不知有沒有可保『中暑險』 已崩潰」。

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西曬好處：室內不易發霉

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到「西曬」的關鍵字有冷氣、溫度、室內、電費等。住在西曬的屋子容易熱到冷氣一直開，連帶也得要花更多電費。

不過，也有不少網友提到西曬的好處是室內不容易發霉。「我寧願西曬貴冷氣費，不要無曬發霉屋」、「我家西曬，本來我都嫌⋯結果我親戚家房子大、裝潢美，但少日曬，木製家具裝潢都發霉，房間都霉味，果然金窩銀窩不如自己的狗窩」、「早上洗好出去曬的衣服，日落前就可以收了」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

裝窗簾、換隔熱玻璃、汰換老電器

另外，有經驗的網友也建議解決方法就是「加裝窗簾」，「我懂西曬的苦，有一個遮光的窗簾很重要」、「窗簾很有用」。

信義房屋也提供調節室內溫度的三大方法：

1、盡可能地將窗戶換成隔熱玻璃，並同時在面西的室內牆壁上做櫃子或是裝飾牆，減少室外的熱能導入屋內。

2、在外窗上掛上竹簾，或者是購置遮光遮熱的室內窗簾，即可有效的阻隔太陽光直射造成屋內空氣升溫。

3、定期的檢修及汰換室內的電器，提高機器的使用效能，也可以有效的降低夏日昂貴的電費。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年07月26日至2022年07月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『西曬房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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