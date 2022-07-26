快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林志穎事件引話題 醫齊籲普及急救觀念「存活率最高增38%」

聯合新聞網／ 綜合報導
林志穎火燒車前被路人救出逃過一劫，意外掀起「該不該救人」的唇槍舌戰。圖／聯合報系資料照片
林志穎火燒車前被路人救出逃過一劫，意外掀起「該不該救人」的唇槍舌戰。圖／聯合報系資料照片

22日藝人林志穎駕駛特拉斯自撞分隔島後，在路人幫助下於火燒車前死裡逃生，豈料民眾的見義勇為卻引發一連串唇槍舌戰，起因為眼科醫師黃宥嘉在臉書發文表示，「不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死」，引來藝人小禎不滿直言「這肯定是要救的啊！怎能見死不救？」對於該起爭議，許多醫師則對「怕被告」一說不置可否，轉而呼籲全民應先普及急救觀念才能救人救己。

黃宥嘉23日於臉書上發文評論林志穎車禍事件，指出教科書教導大眾不可隨意移動病人，若非後來車子爆炸，熱心相助的路人反而有可能被告，「不是有沒有讀書的問題，而是我們也都被這世界跟法律訓練得很孬！」並主張法律應放寬對救助者的刑罰。

此文一出掀起熱烈討論，除了藝人小禎出聲批評，不少醫師也就此事件發表自身看法。蘇姓急診科醫師在個人臉書發文表示，各國之所以一直在鼓吹民眾學習CPR、用AED，乃因民眾的自發幫忙而搶救回來的生命相當可觀。他也強調，救人的確不容易，所以更應推廣急救教育，包括CPR、簡易傷口處理、傷患搬運等措施，「讓好意能夠盡量都成為好的結果，而不是告訴大家這個動作很危險」。

另外，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也發文指出，為避免寒蟬效應，並增加民眾到院前施予急救的意願，衛生署其實早在2012年就修訂「緊急醫療救護法」，其中14-2條表明：「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之。」該條例也被稱為台灣版的「善良撒瑪利亞人法」，無論是什麼學歷，或是搶救後有任何不完美之處，皆可依緊急避難精神免除刑責，除非遇到堅持提告者還是有可能對簿公堂。

杜承哲最後也鼓勵民眾勇於助人，「如果能在救護車上得到心肺復甦術或AED救治，存活機會可以從1%提高到5%；若是上救護車前，就有AED施救，日本經驗顯示存活機會能提高到38%」，因此他認為每一個學過心臟按壓與急救觀念的民眾都非常重要，而熱心助人是台灣不可多得的良善風氣。

林志穎 醫師 CPR AED

延伸閱讀

英三分之一消費者認曾用自助結帳偷竊 業者端「這一物」滅結帳瑕疵

「緊抓車頂把手」是不信任？鄉民同曝遭遇...他更慘：我媽還去買保險

中暑熱死？2歲孩獨留家中脫水身亡 照顧者46歲嬤竟跑去遊樂園

好心救人怕反被告？林志穎事件延伸 律師觀點一次看

相關新聞

林志穎事件引話題 醫齊籲普及急救觀念「存活率最高增38%」

22日藝人林志穎駕駛特拉斯自撞分隔島後，在路人幫助下於火燒車前死裡逃生，豈料民眾的見義勇為卻引發一連串唇槍舌戰，起因為眼科醫師黃宥嘉在臉書發文表示，「不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死」，引來藝人小禎不滿直言「這肯定是要救的啊！怎能見死不救？」對於該起爭議，許多醫師則對「怕被告」一說不置可否，轉而呼籲全民應先普及急救觀念才能救人救己。

有資金要先買車還是換家電？ 網一面倒推「提升生活品質」

許多人有閒置資金時，除了投資以外，也會買車、買家具來提升生活品質，日前就有一名網友發問，「要將200萬拿來買車，還是該把家中的冷氣、免治馬桶、洗碗機全換一輪？」對此，網友答案一面倒「換家電」。

捷運新物種「貼護板族」？他發文痛批擋路門神 大逆風慘被噓爆

捷運每日人潮眾多，乘客行為常成關注焦點，除了常被檢討的手扶梯靠右站、背包未改前揹之外，又出現了新的「貼護板妹」，被指責喜歡靠著捷運門邊護板當大型門神，無視其他人出入不便，我行我素根本三寶預備軍，引起網友熱議。

萬安演習沒用又擾民？男大生批「無法理解」 網轟：別當警報響好玩！

台灣自25日起，一連4天下午於北部、中部、南部、東部及離島地區進行「萬安45號演習」，建立民眾憂患意識，然而卻有大學生批評「無法理解其意義」，不僅派不上用場還「擾民」，結果反遭網友一面倒炮轟他「活的太安逸」。

好心救人怕反被告？林志穎事件延伸 律師觀點一次看

網紅律師王至德（法老王）在個人臉書上分享近期林志穎火燒車事件，「好心救人的觀點」，所幸林志穎在車子爆炸前被路人救出，但關於路人把林志穎拖出車內的行為適不適當，也成為網友廣為討論的焦點。他表示，若是一般民眾好心救人反被告，即便清楚告不成，多數人面對訴訟內心都相當煎熬，也奉勸不要在無證據的狀況之下，向幫助你的人提告，如此僅會讓社會風氣越趨保護自己，變為更冷漠。

高中畢業後把LINE退群的人全加回去 網看傻：退出是種解脫

國、高中與大學畢業後，不少人會繼續把班級群組留著，以時時回顧以前的點滴，但也有人會立馬退出。而一名網友就把退出群組的同學全再加回去，其他網友看傻並回應，「退群對他們而言是一種解脫」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。