捷運新物種「貼護板族」？他發文痛批擋路門神 大逆風慘被噓爆

捷運每日人潮眾多，乘客行為常成關注焦點，除了常被檢討的手扶梯靠右站、背包未改前揹之外，又出現了新的「貼護板族」，被指責喜歡靠著捷運門邊護板當大型門神，無視其他人出入不便，我行我素根本三寶預備軍，引起網友熱議。

原PO指出，捷運上常看到有人喜歡靠在出入口、用來隔開座位的護板上滑手機，不管人多人少都堅守崗位，即使車廂人潮減少、出現空座也不移動，同時嘴上說「馬上就要下車了」，但離下車還很久，尤其以年輕女性居多。讓他忍不住批評此種行為相當自私，只貪圖自己方便，自以為很瘦其實一排人都要為她繞道，他雖然已向捷運公司反應，但僅靠廣播和警語，不知道成效會有多少。

對於他的指責，多數網友不太苟同，「這算門邊還好吧？還是你一定要貼牆走？」、「上下車一起走才是造成塞住的原因」、「第一次看到站這裡還會被罵，真是長見識了」、「一定沒看過17-19下班時間的捷運轉運站啦，站在哪都是被擠、被擋」、「一個人佔著整根鐵竿的最哭」、「遇過尖峰時段，直接擋在正中央滑手機的。真心覺得擋在門口比靠在欄杆還討厭」。

部分網友支持原PO不該擋道的言論，但有人也說明會靠著門邊護板站立的原因，「站在那裡比較不容易跌倒」、「我偶爾也會站那邊，因為東西太多，那個面板可以擋住行李箱，還有站立的東西」、「站到裡面去太擠會擠不出來」、「曾經跌倒過，靠著感覺很安全」、「站在那裡比較不容易跌倒」。

有網友也質疑原PO為何僅針對女性提出意見，認為原PO雖強調「對性別沒有偏見」，但宣導別靠門站卻只提女性，使用偷拍女性靠著護板的照片，標題也用「蝦妹」指稱，攻擊意味濃厚。「為什麼專挑年輕女性出來說？明明不分男女老少一堆人都會站在那邊」、「只有女的站嗎？為啥要特別挑出來罵」、「用這個來戰性別的你就比較高尚嗎」。