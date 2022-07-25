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好心救人怕反被告？林志穎事件延伸 律師觀點一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。圖／本報資料照
林志穎的特斯拉前座被大火吞噬，燒到面目全非。圖／本報資料照

網紅律師王至德（法老王）在個人臉書上分享近期林志穎火燒車事件，「好心救人的觀點」，所幸林志穎在車子爆炸前被路人救出，但關於路人把林志穎拖出車內的行為適不適當，也成為網友廣為討論的焦點。他表示，若是一般民眾好心救人反被告，即便清楚告不成，多數人面對訴訟內心都相當煎熬，也奉勸不要在無證據的狀況之下，向幫助你的人提告，如此僅會讓社會風氣越趨保護自己，變為更冷漠。

王至德律師提及遇到路上事故不敢貿然上前幫忙的原因並非冷漠，而是怕被「煩死」，一般民眾在面對此類型訴訟的時候，心裡通常都很煎熬，即便清楚案件成立機率低，但心裡仍然會擔憂「自己會不會是那個十之一二？」

而從被告至結案期間，會消耗好幾個月的時間，且過程中內心更加後悔救一個不知感恩的人、會有被告的恐慌、不清楚是否會被判刑的精神煎熬，再加上可能會需要請假開庭、前往開庭的交通費等損失，對於一般民眾來說肯定是相當折磨。

王至德律師補充，好心救人反被告的新聞相當常見，曾有人騎車經過車禍現場停下來幫忙、報案，結果反被當作肇事者提告過失傷害罪；又如二年前有人上網表示她幫同事進行CPR急救，壓了15分鐘，把人救回來，結果對方因為肋骨被壓斷，反而揚言要告她過失傷害罪。也曾經在幫忙他人諮詢時，個案曾因在路上看到車禍停下幫忙，結果現場昏迷的被害人卻在清醒後把他視為肇事者提告。

最後他表示，個人相當佩服願意救出林志穎的路人，實際上他們承擔了很大的風險。此外，也奉勸民眾發生意外時要保持理性，不要因為找不到該負責的人，便在毫無證據的狀況下，向當初幫助你的人提告，除了沒機會拿到賠償外，也只會讓社會風氣越趨保護自己，更沒有人敢去救助真正需要幫助的人。

他也重申在路上看到車禍的時候，都還是會停下來幫忙，「不為什麼，只希望如果有一天需幫助的人是我的時候，還是有路人願意停下來幫我……」。

底下也有網友留言分享個人經驗，過往曾與玻璃娃娃一起上學，移動到科任教室時都需要同學幫忙背他，但某次發生意外，不幸離世，一審同學和學校被告，最終判賠，一路上的官司糾纏，每次開庭都讓人難過。另也有網友表示，雖然有被告的風險，但在能力允許範圍內，盡可能給予幫助，不要改變了心裡那份良善的初衷。

律師 林志穎

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