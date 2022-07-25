高中畢業後把LINE退群的人全加回去 網看傻：退出是種解脫

國、高中與大學畢業後，不少人會繼續把班級群組留著，以時時回顧以前的點滴，但也有人會立馬退出。而一名網友就把退出群組的同學全再加回去，其他網友看傻並回應，「退群對他們而言是一種解脫」。

原PO在Dcard上以「 把退群的人加回來 」為題表示，他最近高三畢業了，但發現他很多同學退出LINE的班級群組了，其中都是安靜的同學，「真的好難過他們退群了，都同班了三年，為什麼退？」所以他就把退出的同學加回群組，「希望他們回歸大家庭的懷抱」。

其他網友紛紛留言，「這什麼尷尬的想法跟尷尬的文章」、「如果真的在意那些安靜的同學，也會先私下聊天關心一下，詢問對方的意見，直接拉到群組然後丟一張貼圖，不就是故意把安靜的人推上台階看人出糗？很像是一堆霸凌猴喜歡玩的把戲」、「自己在一廂情願跟同班三年這樣很難過，但有沒想過會退可能是因為三年並沒有跟你相們處得那麼開心？」

也有網友表示退群對於那些安靜的同學來說是種解脫，「不要勉強別人，你都說退群的大多是安靜的同學，都畢業了放過別人吧，也許退群對他們而言是一種解脫，可能你這樣的善意，會讓別人覺得尷尬」、「終於等到畢業可以解脫了，之前國中一畢業我就退群組了，那對我來說真的是一種解脫，如果再把我加進去只會更尷尬」。