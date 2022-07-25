「粉紅炒粄條」過高屏溪就吃不到 老饕大讚：家鄉最愛的食物

台灣的在地美食相當豐富，不少地方都有專屬於自己的小吃。一名網友在網路上發文，分享屏東美食潮州炒粄條，直呼「這是屬於屏東的都市傳說，每次回家必吃，過高屏溪完全看不到」。而貼文曝光後也掀起討論，有人直呼「從小愛到大！」

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，粄條因為有加番茄醬，所以整體呈現粉粉的顏色，其中還參雜一些豆芽菜，和常見的炒粄條不太一樣。對此，原PO在貼文中寫道，「這是屬於屏東的都市傳說，每次回家必吃，過高屏溪完全看不到」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好久沒吃到了，在屏東讀書常吃的」、「家鄉最愛的食物」、「只有潮州才能吃到的炒粄條，回老家必吃」、「炒粄條真的就是屏東的好吃」、「真的，小時候回外婆家就是期待這個」、「從小愛到大」、「吃的是一種回憶」、「超好吃，屏東限定番茄醬炒粄條」、「超好吃！一般炒粄條完全不碰，這個我會吃」、「吃爆！要配木瓜牛奶還有包蛋旗魚黑輪，再來一碗燒冷冰啊」、「超好吃！配一杯木瓜牛奶加蛋、結尾來個烤玉米」。

另外，也有不少網友表示，「我台中嫁屏東，我吃過一次就不敢吃了，好怪」、「番茄醬炒粄條，吃過一次，謝謝再聯絡」、「我外地人慕名去吃過，真心覺得太鹹，抱歉」、「北部人覺得吃不習慣」、「這個我真的吃不習慣」、「炒番茄醬口味超怪」、「我南部人，我是吃不太習慣」。