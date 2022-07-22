外送員見「特殊備註」嚇歪 超驚慌直呼：任務艱鉅

外送人員工作辛苦，有時還會碰上民眾的「特殊備註」。日前一位外送員在工作時，遇上顧客在備註欄寫下，希望他能和拿飯的人說「該分手了」，讓原PO相當為難。

網友在「外送員的奇聞怪事」發出一張截圖，一位顧客在備註寫下「可以幫我跟拿飯的說該分手了，感謝你，會給你小費」。讓他不禁發文感嘆：「現在外送員任務艱鉅，我好怕被打」，最後他只好直接把手機給取餐客人看。

外送員接到顧客備註希望能和拿飯的人說「該分手了」。圖擷自 外送員的奇聞怪事

許多網友留言表示，「以後會不會有求婚版的？」、「我覺得外送員的性質跟消防員越來越相近了，各種解決疑難雜症」、「分手餐的概念」、「我只是個外送員，你當我是你的愛情顧問喔，沒門」、「然後，你會替對方挨打，並且要你轉告他這是代價」、「小費=醫藥費？」

原PO之後還留言補充，來取餐的是女生，「後續客人看完笑著進去，應該是朋友幫忙點的啦」。