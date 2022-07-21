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他好奇「汽車駕照該考手排or自排」 過來人掀兩派論戰
為了方便通勤，不少人都會考取汽車駕照，但究竟該選自排車還是手排車也時常引起討論。日前一名網友在網路上發文，認為只有開貨車和跑車需要手排駕照，因此詢問大家「現在考駕照還要學手排嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在PTT上以「現在考駕照還要學手排嗎？」為題發文，原PO認為考手排駕照沒有什麼機會可以用到，只有開貨車和跑車時會用到，因此發文詢問大家「除了這兩種，一般人還要學手排嗎？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「純手排跑車也很少了」、「只開車不需要，現在也沒什麼手排車可以買」、「也許你唯一接觸手排車的機會就是考駕照」、「不需要，現在學手排還比自排貴，已經沒有任何誘因學手排了」、「除非要開貨車，不然自排就夠了」、「用不到，但以後可能再也沒機會開」。
另外，也有網友表示，「職業駕照還是需要手排」、「開手排好玩啊！人都要做夢的，股市大賺買手排跑車」、「出國時有租車需求的還是學一下吧」、「發財車和貨車那些不就手排」、「手排比較好玩」、「考啊！都要開車了」、「我同學去格陵蘭工作，發現美軍的車全是手排」、「反正會開車加分，會手排再加分」。
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