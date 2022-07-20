柯南神預言！妻不爽尪「狂買玩具」狠滅口 網驚：終於看懂了

日前一名人妻沒經過老公同意，自作主張將其收藏的「哥吉拉公仔」送給親戚，最終引發婚姻危機。這場「哥吉拉之亂」引起全網關注，但近期網友有了意外發現，知名動漫《名偵探柯南》某一集劇情內容竟與這次事件雷同，根本是預言神作。

臉書粉絲專頁「Shæchiku しゃちく memes」介紹，《名偵探柯南》動畫第879集《少年偵探團躲雨記》作品中，「劇中的女屋主不爽丈夫花太多錢在玩具上面，進而策畫行兇並嫁禍給搶匪，最後女屋主要對柯南一行人滅口的時候，被巨型哥吉拉砸到而落幕」，粉專作者忍不住驚嘆此集早在2016年就播出了，想當初看這集的時候還覺得「這到底是什麼鬼劇本」，但近來掀起的「哥吉拉之亂」卻神呼應這段劇情，「現在看起來劇情還蠻真實的」。

許多粉絲因為粉專作者的一席話紛紛前去朝聖《名偵探柯南》動畫第879集，驚呼「看來不能再說柯南劇本各種詭異了，說不定每一個事件都是在預言未來」、「原來不是只有辛普森是預言家」、「朝聖，神預言！」、「柯南是預言家」、「這麼貼近時事的柯南，要讓這集紅起來」。