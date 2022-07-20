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他揭疫情1現況「剩台灣在戴口罩」 網熱瘋狂喊：我要自由呼吸

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情指揮中心19日宣布口罩鬆綁政策。 示意圖／Ingimage
疫情指揮中心19日宣布口罩鬆綁政策。 示意圖／Ingimage

中央疫情指揮中心昨（19）日宣布口罩鬆綁政策，即起騎機車、腳踏車、戶外工作者於戶外空曠處時皆可不必配戴口罩，而措施曝光後也引發正反意見。一名網友在網路上發文，表示「不論你戴多久口罩、時間多長，我看會傳染的就是會傳染」，而貼文底下也掀起討論，有人崩潰直呼「我想自由地呼吸新鮮空氣！」

日前一名網友在Dcard發文，原PO表示「不論你戴多久口罩、時間多長，我看會傳染的就是會傳染」，一堆人都已經確診過且已經康復了，卻還有人說「還要戴口罩喔，不然會被傳染喔！」原PO認為就算戴口罩也有可能確診，「口罩這麼厲害，那全台灣都改研發口罩好了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「Omicron傳染力太強，全世界都沒在戴口罩了，就台灣還在戴，重點台灣是全世界戴最勤的國家，疫情還是爆」、「我也已經受夠了，大一要升大二了，班上大部分同學的臉都還沒看過」、「這天氣戴口罩在路上走十分鐘真的要暈倒了」、「都快忘記沒戴口罩走在路上的感覺」、「真的！還我自由，我想自由地呼吸新鮮空氣」、「戴口罩出門覺得快中暑和熱衰竭之外，每次畫好美美的妝，出門應該不到半天還是幾小時，妝直接融掉脫妝，快氣死」。

另外，也有網友表示就算解禁也會繼續戴口罩，「就算解禁我也還是會戴，家裡有老人跟小小孩」、「戴口罩在路上對社恐的我來說根本福音，還能遮醜因為牙齒不好看」、「我倒是蠻喜歡戴口罩的欸，畢竟本身就不是很喜歡透露情感的，剛好能用口罩來隱藏自己」、「我朋友反而希望一直戴著，因為他們很醜，臉上痘子還一堆，說什麼脫下來沒安全感」、「口罩很棒欸，可以遮痘痘，還可以不用刻意做微笑表情，就算解禁我還是決定繼續戴口罩」。

口罩 疫情 Dcard 中暑

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