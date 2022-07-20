壽司郎這盤絕品被封鎮店之寶 他大讚：其他品項下架也ok
台灣有許多家連鎖壽司店，其中壽司郎廣為人知，一名網友就推薦他們的鮮蝦三貫以及大切鮭魚，「可以專賣這兩種品項就好其他全部下架」，其他網友也紛紛比讚，「鎮店之寶」。
原PO在PTT上分享，他覺得壽司郎的鮮蝦三貫很好吃，並形容「甜蝦口感綿密鮮甜，赤蝦口感Q彈，熟蝦的話就比較普通，不過光是甜蝦跟赤蝦的光環就足矣」，此外，大切鮭魚就算點來當生魚片吃也很爽，他忍不住說，「壽司郎可以專賣這兩種品項就好其他全部下架」。
網友紛紛留言，「鎮店之寶之一好嗎」、「鮮蝦三貫真的很讚」、「熟蝦味道也不錯，很多熟蝦真的超難吃」、「確實，壽司郎就赤蝦最好吃」、「三貫很超值」、「厚切肉超大片」、「真的讚」、「每次必點」。
除了鮮蝦三貫外許多網友也大推炙燒系列，「炙燒鹽味鮭魚握壽司、炙燒干貝」、「大隻的不好吃，真正絕品是炙燒三貫」、「炙燒三貫超讚」。
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