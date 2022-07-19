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三色豆+草莓+蝦！他吃下媽媽神作「營養果凍」 網驚：這是酷刑

香港01／ 撰文：李納德
一位媽媽做「營養果凍」，果凍頂部是三色豆，底部是蝦、香菇和草莓，兒子提供食後感，稱又鹹又甜又腥，吃完有陰影。 圖擷自Dcard
一位媽媽做「營養果凍」，果凍頂部是三色豆，底部是蝦、香菇和草莓，兒子提供食後感，稱又鹹又甜又腥，吃完有陰影。 圖擷自Dcard

她開闢了暗黑料理的新時代！台灣有網民分享媽媽心情好做了「營養果凍」，惟照片驚嚇程度滿分，果凍頂部是三色豆，底部是蝦、香菇和草莓，並提供食後感，稱又鹹又甜又腥，吃完有陰影。許多人看圖大呼想嘔，笑言他媽媽一定是想清廚餘，「這是酷刑」。

能戰勝媽媽的只有更狠的媽媽，樓主在Dcard討論區分享媽媽的「營養滿分」創意料理，他說媽媽當天心情好想到做果凍，照片所見果凍呈圓形，頂部是密集到令人頭皮發麻的三色豆，底部剛有未去除尾殼的蝦子、草莓

一位媽媽做「營養果凍」，果凍頂部是三色豆，底部是蝦、香菇和草莓，兒子提供食後感，稱又鹹又甜又腥，吃完有陰影。 圖擷自Dcard
一位媽媽做「營養果凍」，果凍頂部是三色豆，底部是蝦、香菇和草莓，兒子提供食後感，稱又鹹又甜又腥，吃完有陰影。 圖擷自Dcard
和香菇。

網民光是看到照片已「爆粗」留言，「已經是生化武器的程度了吧」、「我要瘋了」、「三色豆都夠惡心了，還做成果凍」、「還活着嗎？」、「三色凍？ 哭啊」、「連我家狗狗的晚餐都比這個好看」，「4個是完全碰不上邊的東西，怎麼弄在一起，話說外觀很像狗吃的鮮食」。更有人貼出狗狗罐頭照片，外觀真的很像。

許多人關心味道，樓主回覆稱他已經吃掉了，感覺相當惡心，「會反胃」，至於味道方面，「又鹹又甜、口感很脆，還有蝦子的腥味」，感覺媽媽是方便清理廚餘，但笑言是吃完有陰影，「十大酷刑之一」。

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文章授權轉載自《香港01》

創意料理 Dcard

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