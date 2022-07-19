奇美博物館教「哥吉拉爭議」3解方 網大讚：收藏家的頂點

近日網路上一對夫妻因哥吉拉模型讓婚姻陷入危機，引發熱議。台南奇美博物館也跟上這個熱潮，在粉專發文，當親戚小孩很喜歡你的恐龍收藏，可以有三種選擇，最後還標記「要不要來博物館看恐龍」。

奇美博物館粉絲專頁跟風「哥吉拉事件」發文，當小孩很喜歡你的恐龍收藏，你可以：1.借給他看、2.不借給他，自己欣賞、3.蓋一座博物館，把收藏展示給大眾看，文末還宣傳，「要不要來博物館看恐龍？」，此文一出，引發不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「直接帶他去挖，讓他體驗大人的辛苦」、「最後一句是要不要來我家看貓的進化版嗎」，小編回應，「看貓咪不夠，可以看恐龍和北極熊的概念」，「社會梗跟狠快」、「本以為哥吉拉要進到奇美博物館裡了呢！」、「收藏家的最高志向」、「根本奇美自介呀 」、「好會唷！接地氣！」、「小編這場風是颶風級的了」，小編則回覆，「博物館等級的風，超狂～」。

有網友則稱讚奇美博物館創辦人，「小編有跟上喔，給許先生讚，挽救了無數婚姻」、「感謝許創辦人編跟得上時事～」，小編回覆，「根本婚姻救星！！」，「為了合理跟老婆離婚，送給他吧！」，小編則表示，「要效法創辦人的精神，把收藏和太太都照顧得很好」，「謝謝許老闆讓大家能欣賞他的收藏品」、「許先生這完全是收藏家的頂點啊」。

有網友則表示，很感謝許創辦人收藏了那麼多新奇的東西，還了蓋一座博物館展示給大家看，「恐龍化石動物標本還大到親戚小孩搬不動，拯救了無數人的婚姻，以後親戚小孩想要恐龍，帶他去奇美博物館就好了，不要動老公的公仔，好嗎？」，小編則幽默回應，「推薦給每個為收藏煩惱的粉絲」。