機車放太久會壞掉？ 內行給建議：需定期發動

機車雖然是個方便的代步工具，但若是不好好保養與照顧的話，還是容易出問題，一名網友就擔心他的機車放兩個月會壞掉，不少人便建議，「需定期發動」。

原PO在Dcard以「機車會不會壞掉」為題表示，他原本在離島讀大學，但是因為突然有急事，機車還來不及寄就回到台灣了，至少也要等到八月底才會回去，他將機車停在上面有遮擋的地方，但還是擔心「機車這樣放兩個月會壞掉嗎？」

網友紛紛留言，「頂多電瓶沒電發不動，然後就要噴錢換電瓶」、「兩個月應該是不會壞，要擔心的可能頂多海風，然後走之前有沒有騎比較久一點，如果沒有可能會沒電」、「汽油可以的話抽掉，汽油會變質，電瓶斷電其餘的就蓋好車罩，然後回來後立刻去機車行把機油換掉即可，油品的部分放太久沒動都會變質」、「有9成機率電瓶會沒電，離島靠海鹽分重，防鏽沒做好的地方會生鏽」。

許多網友都建議原PO請朋友定期幫忙發動機車，「電瓶找朋友每個禮拜發半小時，或者拔電瓶」、「寄鑰匙去給島上的朋友，請他不時發動一下，騎去買個飲料吧」、「電瓶拔掉保護電瓶，抽汽油保護汽油泵，但油管內的殘油可能也會變質，在噴油嘴產生粘膜也會讓噴油嘴卡住，排空則可能會有點鏽蝕產生，最好還是請人幫你時不時發一下」。