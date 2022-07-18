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男友抨擊「在公共場所打嗝沒教養」 她委屈嘆：忍不住又不是故意

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在用餐過程不小心打嗝，導致男方覺得很沒教養。 示意圖／ingimage
原PO在用餐過程不小心打嗝，導致男方覺得很沒教養。 示意圖／ingimage

生活上的禮儀相當重要，假設在他人面前毫無修飾就打嗝或放屁，都會造成負面觀感。日前一名網友在網路上發文，透露自己和男方出去吃飯時，不小心打了個嗝，對方皺起眉頭直呼沒教養，讓她無奈寫道「我是忍不住又不是故意的，在公眾場合打嗝真的會很沒教養嗎？」

日前一名網友在PTT上以「男友說在公共場所打嗝沒教養」為題發文，原PO透露和男方一起出去吃飯，但過程中忍不住打了個嗝，對方皺起眉頭表示這樣很沒教養，令她無奈表示「我是忍不住又不是故意的」。男方認為就算要打嗝也應該去廁所，或是最基本的離開餐桌並遮掩。對此，原PO在貼文最後困惑表示，「在公眾場合打嗝真的會很沒教養嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「超沒教養的」、「有些打嗝味道很重，至少遮一下或是離人遠一點」、「直接打嗝真的很醜」、「手遮一下沒有很困難啊」、「連遮都不遮真的很噁」、「不懂為何有人會理直氣壯的大聲打嗝，讓旁邊的人聞自己嘴巴裡的食物味」、「打飽嗝真的超噁心」。

另外，也有網友認為打嗝是沒辦法控制的，「不是⋯打嗝沒辦法控制好嗎？有時候真的突然打起來就停不下來了，還是誰能控制想停就停，教一下」、「有時候脹氣真的擋不住」、「我胃不好，有時候吃飽不打嗝真的是蠻不舒服的」、「我打嗝也壓不住，覺得這種講法缺乏同理心」、「我也是胃不好，吃飽常常無法控制的打嗝」。

PTT

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