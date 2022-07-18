陳時中請辭投入選戰 網質疑：完成「階段性任務」邏輯在哪？

日前已請辭衛福部長一職的陳時中，將代表民進黨投入台北市長選舉。對此，一名網友在網路上發文，質疑陳時中所謂的「階段性任務」，認為近日仍然每天上萬例確診，口罩禁令也尚未解除，「所以他的階段性任務KPI是怎麼訂的啊？」而貼文曝光後也掀起話題，兩派網友在留言處激烈討論。

一名網友在PTT以「陳時中說他階段性任務完成了？」為題發文，認為每天都還有上萬人確診、口罩禁令尚未解除、出入境隔離也還沒恢復過去正常狀況，因此質疑「他階段性任務完成指標是啥？所以他的階段性任務KPI是怎麼訂的啊？我這問題會不會太粗暴？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「弱弱問，每天還確診2到3萬例，死亡幾十上百例，防疫指揮官陳時中稱完成階段性任務，邏輯在哪？」、「還沒交接完就急著建總統級競選團隊，這樣叫完成防疫階段性任務？若是，邏輯在哪？」、「防疫指揮官是權利更是義務，沒交接完就急建總統級競選團隊，不見程序正義，更是不甩義務，是不爭的事實」、「好歹也做到疫情結束，疫情是結束了嗎，記者會不是都還在開」、「疫情沒結束就跑去選舉，這觀感和責任感根本零分」。

另外，也有網友認為疫情已經走向共存，「除了封城以外，現在還有辦法零確診嗎？」、「不然要當一輩子部長？」、「昨天午餐吃小火鍋，整家店都坐滿，讓民眾對疫情習慣的任務完成了」、「晚上一堆人吃飯邊逛街，你還不滿意？」、「你跟我講疫情什麼時候會解除好了，你要陳時中活到100歲還在當指揮官？」、「一下說陳時中沒什麼用，一下說他要走不行，人家全年無休了」、「我個人是蠻感謝他這2年來在疫情裡的貢獻啦，放眼看全球沒幾個人能拿來和他比的，棒球選手投球數到了也要下場的」、「本來就是會一直往前走的，一直往回頭看超沒意義」。