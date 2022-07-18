罹癌女童想吃雞蛋糕 父從台大醫院狂奔到永康街：要讓女兒吃熱騰騰的

嘉義一名罹癌林姓女童，之前為了治療住進了台大醫院兒童醫院，當時曾有病友分享永康街雞蛋糕，滋味令林小妹懷念不已。最近林小妹又再度進院治療，林爸爸為了讓女兒吃到朝思暮想的味道，便從台大醫院一路跑到永康街找到那家雞蛋糕攤販購買，讓雞蛋糕老闆相當心疼，於是隔日再送2份雞蛋糕給林小妹妹，網友看了都不禁鼻酸，直呼「父母真的很偉大」，並祝福林小妹早日康復。

一名網友透過臉書社團「爆怨公社」分享LINE截圖對話，她透露一名從嘉義來的林爸爸多次帶罹癌的女兒到台大醫院兒童醫院治療，同病房的病友曾請林小妹吃過永康街的雞蛋糕，之後便對這味道念念不忘，於是這次再上來台北時，她便指定要吃永康街的雞蛋糕。

林爸爸為了滿足女兒的願望，他便特意跑到永康街買雞蛋糕，但林爸爸對台北的路不熟，他沒有悠遊卡、不會搭捷運，也不捨得花錢搭計程車，花了半個多小時一路從台大醫院跑到永康街，更因為走錯路好幾次，打了7、8通電話給雞蛋糕老闆確認地點，但抵達後一買到雞蛋糕，「錢丟了就跑，說要跑回去給女兒吃到熱騰騰的」。

雞蛋糕老闆聽了感到相當心疼，隔天便再送2份雞蛋糕給她的女兒，也邀請她「之後有機會要來現場吃雞蛋糕」，但林爸爸卻忍不住哽咽，直說「希望女兒能好起來」，眾人看了這段對話都不禁濕了眼匡。

這段對話也惹哭7千多名網友，大家紛紛留言替女童加油打氣，希望她早日康復，「眼匡紅了...」、「希望下次是小妹妹康復後自己跑來買」、「台大到東門...這麼熱的天，謝謝老闆，也祝福小妹妹早日康復」、「父母真的很偉大」、「雞蛋糕裡加了洋蔥嗎？我哭了」。