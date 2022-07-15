科博館證木乃伊「貨真價實」 網嚇爆：不敢對視

日前台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展引爆話題，九份昇平戲院前的殭屍也引發熱議。近日，國立自然科學博物館也發文透漏，館內的木乃伊是貨真價實的，強調「別再懷疑他是假的啦」。

國立自然科學博物館在臉書粉專發文表示，近期館內「死後的世界」展區變得格外熱鬧，並強調科博館內展出的，就是兩千多年前保存至今的「木乃伊本人」。不論處理方式或保存手法，都完全符合世稱「史學之父」Herodotos所謂的「上等高質木乃伊」。

「除了展現古埃及人防腐技術、震撼展示效果，還具有極大的研究潛力，是相當有價值的標本收藏啊。」另外小編也澄清，這尊木乃伊常被誤會和隔壁的人型棺柩是同一組，事實上他們單純只是鄰居而已。

不少民眾留言驚呼，現在才知道他是貨真價實的木乃伊，「每次去到這個展區都超級快速通過，尤其不敢和祂對視超過三秒啊~體質有點敏感」、「天啊~去看了他這麼多次，到今天才知道他是真的！」、「第一次無預警的逛到這裡，看到木乃伊本尊，有被震撼到，端詳了好久，真的保存的很好」、「我記得當年木乃伊剛展出時盛況空前啊！人潮滿滿滿~」。小編也留言表示：「木乃伊只是在大家的記憶裡沉睡了，這20年來他一直都在喔」。

科博館小編分享看木乃伊的流程，首先詳讀木乃伊的製作過程，再和木乃伊對視30秒，尊敬的端詳祂的臉，最後祝福祂靈魂安息，不用去埃及就能獲得無價知識及體驗。而科博館小編也提醒，會怕的民眾請自行評估，切勿勉強。