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自助餐算錢看老闆心情？他學阿嬤夾結果嚇呆：都市傳說是真的

聯合新聞網／ 綜合報導
自助餐的價錢時常發生爭議。 示意圖／ingimage
自助餐的價錢時常發生爭議。 示意圖／ingimage

自助餐的菜色品項相當豐富，每個人可以依照自己的口味和食量做挑選，但自助餐的「目測算價錢」卻時常造成爭議。日前一名網友在網路上發文，透露自己故意跟著前面的阿嬤夾一樣的菜，結果曝光後讓他直呼「看來自助餐的都市傳說是真的！」

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露買自助餐時心血來潮偷偷跟著前面的阿嬤夾，想實驗看看都市傳說是不是真的。沒想到，原PO的要90元，但前面的阿嬤只要70元，讓他困惑直呼「阿嬤還包湯，我連湯都沒包為什麼比較貴？」在貼文的最後，原PO無奈抱怨，「我只是看起來比較胖，不是比較有錢好嗎，看來自助餐的都市傳說是真的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「等老闆開口的那種緊張心情，比我老婆拿著驗孕棒從廁所出來還讓人緊張」、「只能說自助餐的算法真的很自由心證，老闆爽就便宜，不爽就貴，不然就是員工算便宜，老闆算超貴，自助餐真的沒辦法理解」、「多買幾次，熟了就可以比較便宜了」、「自助餐老闆娘的算法跟油價一樣都是浮動的」、「永遠不要懷疑自助餐店老闆娘的邏輯，乖乖付錢就對了」、「自助餐老闆娘的眼睛是高科技智能辨識眼球，一掃就能辨識你夾多少片菜、多少塊肉、總共有多重」。

另外，也有不少網友分享類似經驗，「這個我實驗過，同一間店每天夾一樣的菜，量也一樣，四天分別85元、70元、80元、65元，第五天的時候老闆娘好像發現了，直接說我昨天算你多少錢，我到現在還很疑惑」、「有次我每樣都只夾一點點，結帳時好貴，老闆說算幾樣的」、「真的，同一家、同一天、同樣菜，分中午和晚上去，價錢總是不同」、「我曾經在同一家便當店買，都是差不多的菜色，然後不同人算結果差了100元」。

阿嬤 都市傳說 自助餐店 爆怨公社

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