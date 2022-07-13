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「烏窺涼涼」小吃店16字公告 她傻看3次求翻譯
店家做生意常須應付現場各種狀況，有時會寫一些注意事項，希望顧客能配合。一位女網友分享某店家貼出的16字告示牌，稱自己看了三次還是看不懂，希望廣大網友能幫忙解答。
一位女網友在《路上觀察學院》發文，內容是一張某店家張貼的告示文字，寫著4句話「烏窺涼涼，掐麥呷渾，探吉辛叩，請勿欠肖」，原PO表示「看了三次還是不懂第一句是什麼意思啊？需要翻譯蒟蒻」。
貼文引發討論，有網友給了正確答案，這張16字告示牌應該是台語發音，意思是「有開冷氣，請勿抽菸、賺錢辛苦，請勿賒帳」，大家才恍然大悟，笑回「我以為是烏龜娘娘…」、「讀出來很像Ukulele」、「我還以為他們有缺人，有職缺涼涼」，認為店家還是使用「用白話字／羅馬字拼音比較好」，才能達到提醒效果。
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