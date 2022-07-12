新垣結衣撂台語？《月薪嬌妻》正港台版16日開播 預告萌喊「足古錐」

日劇「月薪嬌妻」於2016播出後大受歡迎，主題曲「戀」的舞蹈更是引發全民跟跳的風潮，近日公視台語台宣布引進該劇並重新配音，推出沒有雙語的台語版月薪嬌妻，消息一出，令許多觀眾期待爆棚。

公視台語台於臉書粉專公告將推出台語版「月薪嬌妻」（逃げるは恥だが役に立つ），令許多網友相當驚喜。台語版月薪嬌妻將於7月16日起於公視台語台14頻道播放，首播時間為每週六晚間9點，錯過的民眾可於週日下午1點收看重播。首集預告也已在Youtube上釋出，短短25秒就可聽到新垣結衣說出「足古錐」、「哪有可能」、「獨身能人」等台語。

該劇的兩位主演新垣結衣和星野源於去（2021）年5月宣布結婚喜訊，當時國民老婆新垣結衣嫁作人婦的消息引起網上一片哀嚎，因此公視台語台的小編幽默配文寫道，「主演：阮前某新垣結衣、搶某的人（哼）」、「做伙來收看阮某去予人搶去的戲」、「阮某已經是別人的」。

許多網友知曉此消息紛紛表示期待，「太期待啦...」、「一定很有趣」、「練台語的時候到了」、「想看台語版的『戀』」、「期待片頭曲、片尾曲也翻成台語唱」、「拜託主題曲也翻！好想聽！！」、「期待台語版能激出新的火花~」、「台語版！要瘋掉」、「我要三刷了」。

還有網友開始留言敲碗其他作品的台語版，「什麼時候可以弄出jojo冒險野郎台語版XD」、「想看STAR WARS台語版」、「懇求買更多日劇！！！已看過日語原音，重看台語配音又是另一種風味！」、「希望多一點台語配音的動畫，讓孩子有動力聽台語」、「引進將戀愛進行到底的話，我一定看爆」、「拜託請買王牌律師」、「我想看極道主夫動畫的臺語版」。