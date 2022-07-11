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瑜伽褲穿搭掀流行 網見「太明顯」直呼尷尬：不忍直視又難看

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO只敢去健身房的時候穿瑜伽褲。 示意圖／ingimage
原PO只敢去健身房的時候穿瑜伽褲。 示意圖／ingimage

運動風穿搭在近年日漸流行，不少女生都相當喜歡，不僅穿起來舒適，同時也很有風格。日前一名網友在網路上發文，透露瑜伽褲是運動風的必備品，但她提到「自己只敢去健身房的時候穿，很羨慕那些逛街、吃飯、上班都敢穿的小姐姐」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「瑜伽褲是什麼時候流行起來的」為題發文，原PO提到近年的運動風穿搭越來越流行，其中瑜伽褲更是運動風的必備品。原PO透露自己也買了好幾件來穿，「但也只敢去健身房的時候穿，很羨慕那些逛街、吃飯、上班都敢穿的小姐姐」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「在我看來跟內搭褲當外褲穿差不多」、「會穿到運動以外場合的人，我覺得很不可思議」、「路上很多人都當外褲穿，雖是外國流行進來，但我還是覺得很醜」、「運動穿還好，出門逛街穿就有點怪」、「其實有的穿起來還蠻好看的，有的穿起來駱駝蹄卻很明顯，尷尬不忍直視而且難看」、「身材不好真的不要穿，那個真的是不忍直視」。

另外，也有網友表示，「不過日常穿寬鬆運動外套+瑜伽褲+襪，很青春好看」、「褲子的材質和版型有差」、「身材要夠好」、「外國先流行的，但人家身材好」、「我覺得直接穿很好看啊，自己也會直接穿」、「正妹穿超讚」、「覺得好看」。

PTT 女生 健身

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