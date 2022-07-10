為何公司活動必點披薩？ 網指這3優點：超方便

不管是朋友辦派對或公司活動等，常見的食物都可聯想到披薩，一名網友就好奇是因為每個人都喜歡吃，還是只是吃氣氛居多，其他網友便表示披薩很好點餐、好分食以及沒吃完也好處理等優點。

原PO在PTT上以「真的有人是喜歡吃披薩的嗎？」為題表示，他不懂為什麼辦公室慶祝任何事都是吃披薩，大家也都沒意見，他很討厭傳統厚餅皮的披薩，感覺像在咬麵粉，再加上吃幾塊就飽了，但過沒多久又餓了，飲料經常會搭配汽水，導致吃完會很不舒服，他好奇「你們真的喜歡吃披薩嗎？還是也是吃氣氛居多？」

網友紛紛留言，「跟你一樣，長大吃其他餐廳薄皮的才開始喜歡吃披薩」、「沒有很喜歡，有芝心比較可以」、「蠻好吃的，只是吃到又乾又硬的皮會生氣」、「還好，真的吃幾塊就飽了」、「覺得很普通，但還是會配合大家吃」、「還好，也算吃氣氛，對我來講，披薩其實就是像麵包的食物」、「不喜歡+1，應該只是方便吧」。

有網友指出辦公室訂披薩的優點是「好點餐、好分食、好收拾」，「我個人不太喜歡，但如果是活動，披薩很好分食（計算總量），沒吃完也好處理」、「披薩不用一堆餐具，事後也好收拾，辦公室又不是居家環境，當然選簡單的」、「簡單方便而已，不然買漢堡還要一個個調查，買披薩就兩三種口味就完成了」、「方便、快速，連打包都方便，加熱再吃也行」。