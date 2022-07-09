安倍會面綠營卻爆搭小黃 網友回憶當年：馬英九被罵翻

日本前首相安倍晉三8日演講時遭槍擊身亡，網友也勾起不少安倍友台的經歷。有網友近期在PTT發文回顧，安倍2011年訪台時，曾因「小黃事件」，發生意外插曲，當時他結束表定行程後，未搭乘外交部座車，而是搭乘計程車找民進黨高層續攤，當時前總統馬英九也因此被罵翻。

原PO表示，安倍第二次擔任首相前，曾經到台灣參訪，事後結束表定行程後，想要前往拜會民進黨高層，未料外交部卻沒安排專車，安倍之後搭乘計程車自行前往，當年馬英九因為這件事被罵翻，而安倍回日本不久就二度擔任首相。

對此，網友也紛紛留言，「嚴重失禮，外交上可能被解讀成故意羞辱」、「他是政治世家後代，這樣的確蠻親民」、「給民代配豪車好像是台灣特色」、「司機不會日文，沒辦法喇賽」、「他有坐遊覽車去看花博」。

事實上，此件小黃事件是發生在2010年10月底，安倍當日與時任總統馬英九會面後，也同時拜訪已故總統李登輝及時任民進黨主席蔡英文，一行人結束餐敘後，安倍沒有搭乘外交部坐車，而是改搭計程車與民進黨高層續攤，當時引起民進黨質疑外交部嚴重失禮。

不過，安倍胞弟岸信夫後續有透過友人轉述，安倍與民進黨友人會面屬於私人行程，因此並非外交部讓安倍自行攔下計程車赴約。