「日本1地點」宛如地獄馬戲團 日男坦言：台灣安全多了

日本最近有男子穿「一條線短褲」搭電車，下半身只遮住神秘地帶，不僅在網路上引起話題，也讓部落客「日本人的歐吉桑」有感而發。他在臉書上發文，透露自己目前住在台灣9年，真心覺得台灣比日本安全多了，甚至直呼「日本電車簡直像地獄馬戲團一樣！」

歐吉桑在臉書發出貼文，他透露自己目前在台灣住9年，真心覺得台灣比日本安全，尤其是在電車內。他提到日本的電車，特別是大阪和東京的簡直像地獄，「我在日本上班時最憂鬱事情就是電車通勤，我相信日本的上班族壓力來源是從早上的電車通勤來的」。

他直言日本的電車中男女癡漢都有，還有變態、吵架的人、瘋掉破壞設備的人、喝醉嘔吐、甚至有隨機殺人等等，讓他直呼「日本電車簡直像地獄馬戲團一樣，一般生活上不會接觸到的人，電車裡面才有機會看到」。

他表示台灣媒體時常報導出車禍的新聞，而日本媒體則常常報導電車裡面的糾紛，「在東京和大阪坐電車前需要心理準備，好像裡面有看起來奇怪的人的話，利用下一班的電車也是對的選擇」。

他坦言台灣的電車相對安全，不僅乘客數量不多，還很乾淨，幾乎沒有喝醉酒的人，「所以坐台灣電車時候我沒有很緊張，台灣電車比日本安全」。在貼文的最後，他仔細分析給出結論，「台灣馬路不安全，但是台灣電車裡面比較安全；日本馬路比較安全，但是日本電車裡面不安全」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「捷運沒有喝醉的人是因為都在馬路上酒駕」、「不過以人口數比來說，台灣怪人不輸日本」、「台灣的糾紛公車上比較多，捷運上比較少」、「希望台灣的馬路可以更安全」、「台灣怪人都在馬路上吧，要是大眾運輸能跟日本一樣便利也會發生這些事」、「在馬路上遇到怪人還能馬上騎走，在電車上遇到怪人真的很難避免」、「台灣馬路上真的很多，無時無刻都遇的到，只是變成用不同的交通工具碰到，處在一個不安全的交通環境，大家自己還渾然不知」。

另外，也有網友分享自己的惡夢經驗，「我以前去日本出差因為應酬的關係搭過『週五最後一班山手線』，根本就是地獄」、「還有喝醉酒在電車上尿尿⋯而且日本電車都那種布的座椅，不知道沾到尿坐下去超噁心」、「曾經晚上10點多搭日本地鐵，看到男社員在牆邊小便、女社員吐到趴在樓梯上、也有坐在月台椅子上發酒瘋的」、「搭過大阪地鐵末班車，印象滿車都是酒味，也在山手線上遇到坐隔壁的乘客酒醉吐滿整個地板」、「我在大阪環狀線大概15年前看過男生的痴漢，真的整個手掌掐住女生的屁股用力掐，從京橋開往天王寺，開到鶴橋門打開女生像逃難一樣下車」。