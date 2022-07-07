網友曝夜市3根烤玉米花了318元 直呼：股票大賺才敢吃

台灣的夜市小吃林立，道地的美食深受饕客喜愛，往往到夜市吃一頓，就會耗費不少金錢。日前有民眾表示，自己在夜市買到「天價美食」，隨便就花了300多元，文章曝光後，不少網友稱這是「股票大賺才敢吃的」大魔王。

一位民眾在臉書「爆料公社」發文，指出自己今（7）日凌晨到夜市買了3根「烤玉米」，沒想到3根竟付了318元，平均一支要100元以上，讓他直呼價格不合理，而且玉米外皮裹了一層濃厚的醬汁，烤完後才秤重，真的有夠貴！

原PO查閱了該攤販的Google評論，發現有許多人認為「價格太高，平均一支超過100元，紙袋包起來整個秤重，太坑了」。不少網友也回應「烤玉米都這麼貴啊！萬里一隻180元的是不是沒吃過」、「你大概沒去士林夜市吃過一支三百多塊的！」「烤玉米是不便宜啦，不過我還第一次聽到塗完烤完才秤重！」「烤玉米只有在我股票大賺的時候才會吃」、「一般是烤之前先秤給你看，價格等你同意再下去烤，這家這樣還可以維持那麼久應該是地理位置好賺一次客的！」